Interrogé par le média spécialisé Variety, le scénariste se lâche : « Je déteste l’IA. C’est la machine de plagiat la plus chère et la plus énergivore du monde » Une tirade qui résume bien sa position : l’IA ne représente pas l’avenir de la créativité, mais un danger commercial et culturel piloté par « des milliardaires dont l’objectif est de devenir les premiers billionnaires ».

Gilligan n’est pourtant pas inquiet à l’idée que les algorithmes remplacent les artistes. Il illustre sa pensée avec humour : « Mon four n’est pas devenu Thomas Keller parce qu’il chauffe une pizza ». Ce qui l’inquiète, en revanche, c’est une éventuelle « singularité » où l’IA développerait une forme de conscience. Dans ce scénario extrême, explique-t-il, « la question de l’esclavage reviendrait dans la conversation », craignant que « ces trous du cul de la Silicon Valley » exploitent une intelligence consciente pour en tirer profit.

Son propos glisse de la satire à la colère, jusqu’à une conclusion sans filtre : « Merci la Silicon Valley ! Une fois de plus, vous avez foutu le monde en l’air ». Rhea Seehorn, co-vedette de la série, partage son inquiétude sur le futur de l'art en cohabitation avec l'IA, évoquant notamment la récente polémique autour d’une « actrice IA » contactant des agences. « Honte à eux ! » lance-t-elle, affirmant que l’émotion humaine restera toujours irremplaçable.

Si Apple a déjà commandé deux saisons de Pluribus, Gilligan préfère rester prudent : l’époque est incertaine, tout peut s’arrêter vite dans l’industrie. Mais une chose est sûre : tant qu’il sera aux commandes, l’IA restera au cœur de ses récits… et loin de sa salle d’écriture.