Après Breaking Bad et Better Call Saul, le scénariste/producteur/réalisateur américain Vince Gilligan est de retour avec Pluribus, une nouvelle série diffusée sur la plateforme Apple TV. Mais au fait… pourquoi « Pluribus » ?
Depuis le 7 novembre, la plateforme Apple TV (également accessible aux abonnés Canal+) héberge Pluribus, la toute nouvelle série en neuf épisodes imaginée par le créateur de Breaking Bad et de son spin-off. Une série au titre pour le moins mystérieux, qui suit l'histoire de Carol Sturka, l'une des rares personnes immunisées à la propagation d'un virus, d'origine extra-terrestre, qui à tendance à rendre la population mondiale unie dans une forme de joyeuse conscience collective.
Pluriquoi ?
Avec cette nouvelle série, Vince Gilligan et Apple ont évidemment joué la carte du mystère, et si les détails ont été minces concernant l'intrigue, c'est également le titre de ce nouveau projet, Pluribus donc, qui a beaucoup fait parler.
Un titre qui fait directement écho à la devise latine figurant sur le Grand Sceau des États-Unis, « E Pluribus Unum », que l’on peut traduire par « De plusieurs, un ». Une référence symbolique, qui se veut en parfaite résonance avec la quête menée par Carol, la protagoniste de la série.
À l'heure actuelle, seuls deux épisodes de Pluribus sont disponibles, et le troisième sera mis en ligne ce vendredi.
Plus de 100 noms à l'origine
« Nous avions une liste de plus de 100 noms, à la base. Mais nous avons finalement décidé de choisir celui-ci. J'aime cette idée de rassembler plusieurs personnes en une, en référence à la démocratie des États-Unis, mais aussi au fait de rassembler tous ces gens autour du monde en une seule entité » a indiqué Vince Gilligan à TechRadar.
Le créateur de la série confie avoir longuement hésité avant de retenir Pluribus comme titre. Initialement écarté, le nom s’est imposé après deux ans de réflexion. « Aujourd’hui, je me demande pourquoi ce choix a été si compliqué », admet le Vince Gilligan, désormais convaincu de son évidence.
Pour l'équipe à l'origine de la série, baptiser Pluribus a été un véritable casse-tête. « Le titre le plus ardu de toute ma carrière », admet Vince Gilligan. Là où Breaking Bad, Better Call Saul ou El Camino s’étaient imposés naturellement, celui-ci a nécessité plusieurs années de réflexion.
