Un titre qui fait directement écho à la devise latine figurant sur le Grand Sceau des États-Unis, « E Pluribus Unum », que l’on peut traduire par « De plusieurs, un ». Une référence symbolique, qui se veut en parfaite résonance avec la quête menée par Carol, la protagoniste de la série.

À l'heure actuelle, seuls deux épisodes de Pluribus sont disponibles, et le troisième sera mis en ligne ce vendredi.