Alors que les stations de sports d'hiver s'apprêtent à rouvrir leurs remontées mécaniques, Rossignol innove… mais pas sur les skis. Le groupe français dégaine On Piste+, une nouvelle fonctionnalité mobile qui propulse la glisse dans l'ère de l'intelligence artificielle.
Développée avec le CEA-Leti après six années de recherche, On Piste+ débarque sur l'application mobile On Piste (iOS et Android) pour offrir aux skieurs une analyse technique digne d'un pro, sans montre connectée ni capteur spécifique dans les chaussures, les skis ou les bâtons. L'IA de Rossignol exploite en effet les capteurs du smartphone (GPS, accéléromètre et gyroscope) pour suivre les mouvements du skieur en 3D et évaluer sa performance en temps réel.
Le smartphone en moniteur de ski ?
Grâce à un algorithme nourri par les descentes de l'École nationale de ski et d'alpinisme (ENSA), On Piste+ serait capable de déterminer le niveau de pratique du skieur (débutant, intermédiaire, avancé ou expert) avec une précision plutôt élevée : 95% de concordance avec les évaluations humaines, selon Rossignol.
Accessible gratuitement, l'application mesure dix paramètres de glisse, du rythme (nombre de virages par minute) à la puissance transférée aux skis, en passant par la vitesse. Ces données sont condensées dans un score OP+ (sur 500 points) qui synthétise puissance, vitesse et fluidité. Une approche ludique et ouverte à tous, conçue pour « motiver la progression » et démocratiser l'analyse de performance.
À l'image d'un Strava ou d'un Garmin Connect, l'appli OnPiste monitore vos sorties de ski et vous fournit une évaluation technique objective sur vos performances. ©Rossignol
Cet hiver, le groupe Rossignol ne se contentera d'ailleurs pas de mettre à disposition gratuitement cette nouvelle fonction à tous les skieurs qui souhaitent progresser ou comparer leurs scores avec leurs proches. À l'occasion de la commercialisation de la nouvelle gamme de skis de piste Speed, sa filiale Dynastar lancera un challenge connecté via l'appli mobile, baptisé "Get More Watts", offrant une paire de skis aux meilleurs participants. Et si, finalement, votre coach de ski tenait… dans la poche de votre blouson ?