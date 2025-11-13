Développée avec le CEA-Leti après six années de recherche, On Piste+ débarque sur l'application mobile On Piste (iOS et Android) pour offrir aux skieurs une analyse technique digne d'un pro, sans montre connectée ni capteur spécifique dans les chaussures, les skis ou les bâtons. L'IA de Rossignol exploite en effet les capteurs du smartphone (GPS, accéléromètre et gyroscope) pour suivre les mouvements du skieur en 3D et évaluer sa performance en temps réel.

Le smartphone en moniteur de ski ?

Grâce à un algorithme nourri par les descentes de l'École nationale de ski et d'alpinisme (ENSA), On Piste+ serait capable de déterminer le niveau de pratique du skieur (débutant, intermédiaire, avancé ou expert) avec une précision plutôt élevée : 95% de concordance avec les évaluations humaines, selon Rossignol.