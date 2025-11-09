En suivant en toute confiance son GPS pour honorer un rendez-vous médical à 20 kilomètres de chez lui, un retraité en a parcouru 2 000, pour finir en Croatie.
L'histoire de ce retraité de 85 ans et de son GPS aura peut-être sa place dans le scénario d'un film un jour, d'autant plus qu'elle est vraie. Le 4 novembre, un habitant de Châtillon-sur-Thouet monte en voiture direction Airvault, ville voisine des Deux-Sèvres, pour consulter son médecin. Vingt petits kilomètres séparent les deux communes. Pourtant, c'est sur les rivages croates de l'Adriatique qu'il terminera sa route. Comment un simple dysfonctionnement GPS peut-il conduire à pareille dérive ?
Un GPS défaillant transforme un rendez-vous médical en périple européen
La folle échappée, documentée par la Gendarmerie nationale sur les réseaux sociaux et nos confrères d'Ici Poitou, semble surréaliste, on vous l'accorde. Mais l'octogénaire en question, pourtant sans antécédents de troubles cognitifs, a pris la route en toute confiance. Sa foi aveugle dans les indications de son système de navigation, manifestement en pleine déconfiture technique, a eu de lointaines conséquences.
Interrogé après son incroyable périple, l'homme a expliqué simplement s'être « fié » à son appareil, victime d'un « problème ». Difficile de comprendre comment une défaillance technique peut conduire à un tel écart de trajectoire. Du simple trajet départemental prévu à une aventure européenne involontaire, imaginez !
Sur le moment, le temps passe et l'octogénaire ne donne aucune nouvelle. Ses proches s'inquiètent et contactent les sapeurs-pompiers, qui découvrent un domicile vide. L'alerte monte d'un cran lorsque les gendarmes entrent en scène. Commence alors une recherche qui va révéler une destination aussi improbable qu'elle est éloignée de la paisible campagne deux-sévrienne.
La gendarmerie géolocalise l'octogénaire dans un hôtel croate
C'est grâce à la géolocalisation de son téléphone portable que les militaires ont pu localiser le retraité en quelques minutes. Le signal provenait de Brela, au bord de la mer Adriatique, en Croatie. L'homme s'est trouvé dans un hôtel de la ville, à 2 000 kilomètres du rendez-vous médical manqué.
Le tweet de la Gendarmerie nationale a déchaîné les passions. Les internautes oscillent entre stupéfaction et amusement, certains se demandant comme le conducteur a pu conduire si longtemps sans se rendre compte qu'il avait quitté le pays. D'autres prétendent, avec humour, qu'il a voulu fuir sa famille.
Mais ce périple montre encore une fois toute notre dépendance aux technologies de navigation, particulièrement pour les personnes âgées qui peuvent accorder une confiance totale à ces dispositifs. Heureusement, comme dans un bon film du dimanche soir, le dénouement fut heureux. Contacté par les autorités, l'octogénaire a rassuré sa famille.