StephaneGotcha

Ca fait maintenant 1 an que j’ai renoncé à installer la fibre qui nécessiterait de creuser une tranchée entre ma maison et la rue …

Je suis passé en 5G box de Bouygue. Et ben ca marche niquel. (soit dit en passant, contrairement à la fibre dans mon ancien logement qui avait « toujours » des problèmes).

Bien sur, si la fibre arrivait dans ma maison je l’aurais pris, je suis pas mazo, mais la 5g Box fait parfaitement le boulot.

PS : Je suis développeur Freelance en full télétravail!