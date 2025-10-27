Imaginez, vous avez votre smartphone en main, comme très souvent durant la journée, et que vous l'utilisez négligemment, tout en tranquillité. Puis, tout à coup, il se met à chauffer et à émettre un bruit fort. Que feriez-vous ? Un Coréen, à qui cet incident est arrivé, a réagi en jetant son smartphone au sol.

Bien lui en a pris, puisque son appareil s'est alors mis à prendre petit à petit feu. Un phénomène assez étrange, et qui inquiète. Surtout que depuis, l'homme a remis son smartphone au service d'assistance de Samsung, et que le géant de l'électronique n'a, à cette heure, pas réussi à trouver la cause de cette combustion spontanée.