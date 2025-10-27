Un des derniers smartphones de Samsung a pris feu seul. Et le résultat, pris en photo par son propriétaire, est particulièrement impressionnant.
Aujourd'hui, les smartphones sont de véritables petits ordinateurs qui nous accompagnent partout, et que l'on garde généralement dans la poche de son pantalon. Mais la proximité d'un appareil électronique peut quelques fois faire très mal, puisqu'il a existé au fil des années des exemples de téléphones prenant feu spontanément. Habituellement, cela arrive quand ils sont branchés afin d'être rechargés, comme encore récemment la polémique autour du Google Pixel 6a. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé dernièrement avec ce Galaxy S25+ de Samsung.
Un Samsung Galaxy S25+ explose, sans être en cours de chargement
Imaginez, vous avez votre smartphone en main, comme très souvent durant la journée, et que vous l'utilisez négligemment, tout en tranquillité. Puis, tout à coup, il se met à chauffer et à émettre un bruit fort. Que feriez-vous ? Un Coréen, à qui cet incident est arrivé, a réagi en jetant son smartphone au sol.
Bien lui en a pris, puisque son appareil s'est alors mis à prendre petit à petit feu. Un phénomène assez étrange, et qui inquiète. Surtout que depuis, l'homme a remis son smartphone au service d'assistance de Samsung, et que le géant de l'électronique n'a, à cette heure, pas réussi à trouver la cause de cette combustion spontanée.
Le mauvais souvenir du Galaxy Note 7
Il faut dire que l'appareil était, comme on l'imagine, en bien piteux état ensuite. Vous pouvez voir à quoi il ressemble après ce feu dans la photographie ci-dessus, que l'utilisateur a lui-même posté sur le forum communautaire de Samsung. Dans les échanges qui ont suivi la mise en ligne de sa photo, l'utilisateur affirme avoir subi des brûlures au premier degré sur ses doigts, et estime que la présence de sa coque antichoc a réduit l'impact de l'incendie.
Cet incident, pour le moment isolé, ne vais pas faire plaisir du côté de Samsung, qui va se rappeler le mauvais souvenir du Galaxy Note 7. Pour rappel, cet appareil avait défrayé la chronique en 2016 à cause des incendies spontanés créés par la surchauffe de sa batterie, un problème tel que Samsung avait dû finalement dû tout simplement abandonner sa production et sa commercialisation.