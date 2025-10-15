Lors d’un test de durabilité filmé, le tout nouveau Pixel 10 Pro Fold de Google a littéralement pris feu. Un incident rare, mais spectaculaire, qui relance le débat sur la sécurité des smartphones pliables.
La scène, diffusée sur YouTube par le célèbre testeur JerryRigEverything, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Alors qu’il procédait à son habituel test de résistance du Pixel 10 Pro Fold, l’appareil s’est soudainement mis à fumer avant d’exploser, interrompant brutalement la démonstration. L’incident n’a heureusement fait aucun blessé, mais cet incident inquiète les fans de la marque. Le Google Pixel 10 Pro Fold n'est en vente que depuis quelques jours seulement et le constructeur a déjà un gros problème à gérer.
Le Google Pixel 10 Pro Fold casse, et explose sous la pression
Le testeur américain, connu pour ses vidéos méthodiques, soumet régulièrement les nouveaux smartphones à des épreuves de pliage, de rayure et de chauffe. Mais cette fois, l’expérience a pris un tournant inattendu : alors qu’il appliquait une pression modérée sur la charnière du Pixel 10 Pro Fold, une épaisse fumée blanche s’est échappée du centre du téléphone, suivie d’un petit incendie visible à l’écran.
Selon l’analyse de la vidéo, la batterie interne aurait cédé à cause de la pression exercée sur la zone du pli, une partie particulièrement sensible sur les smartphones à double batterie. Le design ultra-fin du Pixel 10 Pro Fold, vanté pour sa légèreté, pourrait avoir accentué la pression sur les composants internes. Le testeur a aussitôt jeté le téléphone hors champ pour éviter tout risque d’inhalation ou de brûlure.
Depuis la publication de la séquence, les commentaires affluent : certains évoquent un problème de conception, d’autres rappellent qu’un tel test dépasse largement les conditions normales d’utilisation. Google, de son côté, n’a pas encore réagi officiellement à cet incident.
Une première pour un smartphone pliant qui pose la question de leur sécurité
Cet événement remet sur le devant de la scène la fragilité des smartphones pliables, malgré les progrès réalisés par les constructeurs ces dernières années. Les contraintes mécaniques exercées sur les batteries, les nappes et les charnières restent un défi d’ingénierie majeur, surtout quand les appareils doivent combiner finesse, puissance et longévité.
Le Pixel 10 Pro Fold, censé rivaliser avec les modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold7, se voulait la démonstration du savoir-faire de Google en matière de design pliant. Mais cette explosion risque de ternir son image, d’autant que la chaine YouTube est très populaire, avec des dizaines de milliers d'abonnés. Autant dire que les images vont rapidement faire le tour du monde, surement bien au délà de la seule sphère tech.
Évidemment, les tests de JerryRigEverything sont extrêmes, mais que se passe-t-il si le smartphone pliant de Google chute de plusieurs étages ? Le constructeur devrait rapidement prendre la parole pour donner sa version des faits et rassurer les consommateurs.
Si l’incident reste isolé, il rappelle que les batteries lithium-ion, présentes dans tous les smartphones, peuvent devenir dangereuses en cas de déformation, de perforation ou de surchauffe. Un rappel brutal que l’innovation a parfois un coût — et que la course à la finesse peut se heurter aux limites de la physique.