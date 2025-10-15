Le testeur américain, connu pour ses vidéos méthodiques, soumet régulièrement les nouveaux smartphones à des épreuves de pliage, de rayure et de chauffe. Mais cette fois, l’expérience a pris un tournant inattendu : alors qu’il appliquait une pression modérée sur la charnière du Pixel 10 Pro Fold, une épaisse fumée blanche s’est échappée du centre du téléphone, suivie d’un petit incendie visible à l’écran.

Selon l’analyse de la vidéo, la batterie interne aurait cédé à cause de la pression exercée sur la zone du pli, une partie particulièrement sensible sur les smartphones à double batterie. Le design ultra-fin du Pixel 10 Pro Fold, vanté pour sa légèreté, pourrait avoir accentué la pression sur les composants internes. Le testeur a aussitôt jeté le téléphone hors champ pour éviter tout risque d’inhalation ou de brûlure.

Depuis la publication de la séquence, les commentaires affluent : certains évoquent un problème de conception, d’autres rappellent qu’un tel test dépasse largement les conditions normales d’utilisation. Google, de son côté, n’a pas encore réagi officiellement à cet incident.