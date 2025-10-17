Bonne nouvelle pour les automobilistes qui prennent la route des vacances ce week-end. Coyote déploie sa fonction Prévision sur tous les modes de conduite de son application. Une aide précieuse pour anticiper les radars et les dangers sur la route.
La veille des départs en vacances de la Toussaint, Coyote réserve une belle surprise à ses abonnés. L'application d'aide à la conduite étend sa fonction Prévision, jusqu'ici limitée au mode Expert, à l'ensemble de ses modes, y compris le mode Carte et le mode embarqué via Apple CarPlay et Android Auto. Grâce à une barre de prévision affichant les zones de contrôle et les dangers jusqu'à 30 kilomètres à l'avance, les conducteurs peuvent désormais anticiper plus sereinement les changements de vitesse et éviter les erreurs d'inattention… et les amendes qui vont avec.
- Interface intuitive.
- Des alertes en temps réel sur l'état du trafic.
- Un guidage routier efficace et très lisible.
Une aide à la conduite encore plus complète
Dans un contexte où plus de 14 millions de flashs ont été enregistrés en 2024, dont 90 % pour des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, Coyote continue, vingt ans après sa création, de miser sur la prévention. Rappelons que la marque avait déjà proposé un relooking complet de son appli au printemps dernier.
Pour ceux qui seraient intéressés par ce service avant de prendre la route des vacances, signalons que le mode embarqué compatible Android Auto et Apple CarPlay est proposé à 14,99€ par mois (ou 150€ à l'année) pour ceux qui souhaitent profiter des alertes sur grand écran sans avoir à manipuler leur smartphone au volant. Pour les conducteurs plus occasionnels, la version Coyote Classic reste une alternative plus accessible, à 9,99€ par mois ou 109,99€ par an sans engagement, avec le smartphone fixé sur le tableau de bord de la voiture. Bonne route aux vacanciers !
- Interface claire et lisible
- La simplicité d'utilisation (et l'assistant vocal)
- Le système d'alerte visuel/sonore retravaillé