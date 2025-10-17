Une aide à la conduite encore plus complète

Dans un contexte où plus de 14 millions de flashs ont été enregistrés en 2024, dont 90 % pour des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, Coyote continue, vingt ans après sa création, de miser sur la prévention. Rappelons que la marque avait déjà proposé un relooking complet de son appli au printemps dernier.

Pour ceux qui seraient intéressés par ce service avant de prendre la route des vacances, signalons que le mode embarqué compatible Android Auto et Apple CarPlay est proposé à 14,99€ par mois (ou 150€ à l'année) pour ceux qui souhaitent profiter des alertes sur grand écran sans avoir à manipuler leur smartphone au volant. Pour les conducteurs plus occasionnels, la version Coyote Classic reste une alternative plus accessible, à 9,99€ par mois ou 109,99€ par an sans engagement, avec le smartphone fixé sur le tableau de bord de la voiture. Bonne route aux vacanciers !