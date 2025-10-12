De toute évidence, l'UFS 5.0 ne se limite pas à l'accélération des transferts. La technologie embarque une égalisation de liaison intégrée qui stabilise l'intégrité du signal lors des échanges de données. Un rail d'alimentation dédié isole les différentes sections du système, réduisant les parasites électriques et améliorant le rendement global. Le mécanisme Inline Hashing fait son apparition pour garantir l'intégrité des informations et renforcer la protection des données utilisateur.

Pour mesurer l'ampleur des progrès, l'UFS 4.0 culmine à environ 5,8 GB/s en lecture séquentielle. L'UFS 4.1 propose une légère progression sans vraiment sortir de cette zone de performance. Ces deux versions dominent actuellement le marché des smartphones et tablettes. Vous en conviendrez, atteindre des vitesses records n'a de sens que si l'autonomie ne s'effondre pas. L'UFS 4.0 avait déjà diminué de 46% la consommation par rapport à l'UFS 3.1. L'UFS 5.0 poursuit cette trajectoire grâce à une meilleure gestion du bruit électrique et une transmission du signal optimisée.

Ces belles promesses devraient, espérons-le, se traduire par des améliorations concrètes au quotidien, à commencer par la fluidité générale du système, un meilleur traitement photo/vidéo ou encore une gestion améliorée de l'intelligence artificielle. Les premiers appareils UFS 5.0 seront probablement annoncés à partir de l'année prochaine.