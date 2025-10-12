Le développement de l'UFS 5.0 touche à sa fin. Cette nouvelle norme de stockage flash promet de doubler les performances actuelles et d'améliorer la gestion énergétique des smartphones.
Les performances d'un smartphone ou d'une tablette dépendent évidemment de plusieurs composants. Si le processeur et la mémoire vive jouent un rôle essentiel, un autre élément détermine la réactivité d'un appareil : le stockage. Sa capacité à lire et écrire les données conditionne directement la vivacité ressentie au quotidien. Sur ce point, l'UFS 5.0, dont l'arrivée est imminente, devrait considérablement changer la donne.
L'UFS 5.0 promet des transferts deux fois plus rapides que l'UFS 4.0
La JEDEC, qui est une organisation chargée de la normalisation des technologies de semi-conducteurs, indique que le développement de l'UFS 5.0 arrive à son terme. L'Universal Flash Storage constitue la norme de stockage flash adoptée par la majorité des smartphones, tablettes et autres appareils actuels nécessitants des performances élevées sans épuiser la batterie. Cette nouvelle version apporte des améliorations concrètes par rapport aux standards actuels.
Sans surprise, le principal axe d'amélioration concerne la vitesse. L'association affirme que l'UFS 5.0 peut atteindre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu'à 10,8 GB/s. Ces débits se révèlent particulièrement utiles pour les applications basées sur l'intelligence artificielle, de plus en plus présentes sur les smartphones. Un stockage plus rapide permet également aux applications de se lancer plus vite et rend le multitâche plus fluide. De son côté, l'appareil photo traite les photos et les vidéos avec davantage de réactivité.
Une fiabilité et une efficacité énergétique renforcées
De toute évidence, l'UFS 5.0 ne se limite pas à l'accélération des transferts. La technologie embarque une égalisation de liaison intégrée qui stabilise l'intégrité du signal lors des échanges de données. Un rail d'alimentation dédié isole les différentes sections du système, réduisant les parasites électriques et améliorant le rendement global. Le mécanisme Inline Hashing fait son apparition pour garantir l'intégrité des informations et renforcer la protection des données utilisateur.
Pour mesurer l'ampleur des progrès, l'UFS 4.0 culmine à environ 5,8 GB/s en lecture séquentielle. L'UFS 4.1 propose une légère progression sans vraiment sortir de cette zone de performance. Ces deux versions dominent actuellement le marché des smartphones et tablettes. Vous en conviendrez, atteindre des vitesses records n'a de sens que si l'autonomie ne s'effondre pas. L'UFS 4.0 avait déjà diminué de 46% la consommation par rapport à l'UFS 3.1. L'UFS 5.0 poursuit cette trajectoire grâce à une meilleure gestion du bruit électrique et une transmission du signal optimisée.
Ces belles promesses devraient, espérons-le, se traduire par des améliorations concrètes au quotidien, à commencer par la fluidité générale du système, un meilleur traitement photo/vidéo ou encore une gestion améliorée de l'intelligence artificielle. Les premiers appareils UFS 5.0 seront probablement annoncés à partir de l'année prochaine.