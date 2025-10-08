Avouez-le, vous naviguez souvent avec dix, quinze, parfois vingt onglets ouverts en même temps sur votre navigateur. Une habitude qui fait de vous une cible de choix pour une arnaque particulièrement vicieuse. Le tabnabbing, contraction anglaise de « tab » pour onglet et « nabbing » pour piéger, mise tout sur votre inattention et l'oubli de fermer vos onglets. Classé parmi les techniques d'hameçonnage, le tabnabbing, aussi appelé tabjacking, ne vous demande même pas de cliquer sur un lien suspect, il vient vous chercher directement là où vous vous sentez en sécurité.