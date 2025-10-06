Disney+ réussit un joli coup. En déposant le premier film Kaamelott sur sa plateforme une poignée de jours avant la sortie du Deuxième Volet en salles prévue le 22 octobre, la maison aux grandes oreilles offre un petit plaisir Arthur Pendragon à ses abonnés. Malin, surtout quand on sait que plus de 2,6 millions de spectateurs avaient déjà succombé à l'humour d'Alexandre Astier lors de sa sortie au cinéma il y a quatre ans.