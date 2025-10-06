Le film de et avec Alexandre Astier Kaamelott : Premier Volet, qui faisait suite à la série télévisée iconique diffusée à la fin des années 2000, débarque sur Disney+. Juste avant la sortie du second volet au cinéma.
Disney+ réussit un joli coup. En déposant le premier film Kaamelott sur sa plateforme une poignée de jours avant la sortie du Deuxième Volet en salles prévue le 22 octobre, la maison aux grandes oreilles offre un petit plaisir Arthur Pendragon à ses abonnés. Malin, surtout quand on sait que plus de 2,6 millions de spectateurs avaient déjà succombé à l'humour d'Alexandre Astier lors de sa sortie au cinéma il y a quatre ans.
Kaamelott s'invite dans le catalogue Disney+
Des années après, le phénomène Kaamelott a conservé son aura. Depuis ses débuts à la télévision sur M6 en 2005 jusqu'à sa bascule au cinéma, la saga d'Alexandre Astier a toujours pu compter sur une communauté de fans fidèles. Le film Kaamelott : Premier Volet, sorti dans les salles obscures en 2021, avait cartonné avec environ 2,6 millions d'entrées en France.
Disney+ récupère aujourd'hui ce premier chapitre cinématographique dans son catalogue. Une aubaine pour les retardataires qui découvriront enfin les retrouvailles d'Arthur, Perceval et Karadoc. Et pour les connaisseurs, c'est l'excuse parfaite pour se refaire une session avant de foncer voir la suite le 22 octobre prochain.
Disney+ proposera aussi le Deuxième Volet, un peu plus tard
Le calendrier a, vous l'aurez compris, bien été calculé, puisque le Premier Volet sera mis en ligne le 17 octobre sur Disney+, soit cinq jours avant la sortie ciné du Deuxième Volet Partie 1, historique de réussir son échauffement.
Disney+ ne s'arrêtera pas au Premier Volet et diffusera aussi le second sur son service de streaming, puisque The Walt Disney Company annonce ce lundi détenir l'option de diffusion du Deuxième Volet, ce qu'on appelle un préachat. Rappelons que selon la nouvelle chronologie des médias, Disney+ a la possibilité de mettre en ligne un film sorti au cinéma neuf mois après son apparition dans les salles.
Les abonnés pourraient ainsi le savourer autour du mois de juillet 2026. Mais attendront-ils aussi longtemps ? L'appel du « cinoche » sera peut-être plus fort.