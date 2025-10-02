Les chefs d'entreprise seraient victimes d'un groupe de hackers en ce moment. Et c'est Google qui l'affirme.
On a de plus en plus l'impression aujourd'hui que personne n'est à l'abri des cyberattaques, surtout quand on sait que les grandes entreprises, les grandes infrastructures ou même les institutions publiques sont régulièrement piratées. Une idée qui se matérialise encore aujourd'hui, comme nous l'apprend le géant américain Google.
Les chefs d'entreprise ciblés par le groupe de ransomware Cl0p
Il y aura en ce moment une offensive qui fait mal aux chefs d'entreprises. C'est ce que nous affirme Google dans un communiqué, expliquant qu'un certain nombre d'entre eux (aucun nombre précis n'est pour le moment communiqué) ont reçu des emails d'extorsion de la part d'un groupe de hackers.
Ce serait le groupe de ransomware Cl0p qui serait à la baguette. Google indique que ce gang assure avoir pu dérober « des données sensibles provenant de leur Oracle E-Business Suite ». De quoi faire potentiellement mal à certaines personnes importantes.
Google n'est pas sûr de la réalité de la menace
Pour le moment, Google n'est pas totalement sûr de la réalité de la menace, estimant « ne pas disposer actuellement de preuves suffisantes pour évaluer de manière définitive la véracité de ces allégations ». Le groupe américain, s'il n'a pas quantifié exactement les menaces, explique tout de même que la campagne d'emails seraient « massives ».
À cette heure, le groupe Cl0p et Oracle, interrogés sur cette nouvelle, n'ont pas encore apporté de commentaires. Mais si la menace s'avérait, on peut penser que les autorités devront prendre au sérieux la menace, surtout si elle avait touché des responsables au niveau international. Et l'on peut aussi se mander : est-ce que des entreprises françaises font aussi partie du lot ?