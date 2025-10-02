Il y aura en ce moment une offensive qui fait mal aux chefs d'entreprises. C'est ce que nous affirme Google dans un communiqué, expliquant qu'un certain nombre d'entre eux (aucun nombre précis n'est pour le moment communiqué) ont reçu des emails d'extorsion de la part d'un groupe de hackers.

Ce serait le groupe de ransomware Cl0p qui serait à la baguette. Google indique que ce gang assure avoir pu dérober « des données sensibles provenant de leur Oracle E-Business Suite ». De quoi faire potentiellement mal à certaines personnes importantes.