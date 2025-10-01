Dans le fret, l'IA et la robotisation servent à automatiser les réservations. À Francfort, un système est capable de lire des demandes envoyées par mail et de générer en quelques secondes une réservation confirmée. Sur le plan commercial, Lufthansa recourt à l'IA pour adapter ses tarifs annexes, comme les bagages ou les surclassements, en fonction de la demande et de la disposition des voyageurs à payer. Une technique controversée qui gagne du terrain au sein de l'industrie.