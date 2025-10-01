De part et d'autre, l'intelligence artificielle (IA) continue de faire des ravages pour certains emplois. Et cette fois, c'est du côté de l'Allemagne qu'il faut pointer son viseur.
En effet, la plus grande compagnie aérienne du pays, la Lufthansa, a présenté sa feuille de route jusqu'à la fin de la décennie. L'IA et la numérisation sont au cœur de sa stratégie, quitte à se séparer de milliers de personnes. Malheureusement, c'est une décision à laquelle il va falloir s'habituer…
4 000 postes concernés
Ainsi, le groupe vise la suppression d'environ 4 000 postes d'ici à 2030, principalement dans son pays d'origine. Ces coupes toucheront en priorité les fonctions administratives : services de gestion, informatique, support et back-office. Les métiers directement liés à l’exploitation, c'est-à-dire les pilotes, le personnel navigant et les techniciens au sol, ne sont logiquement pas concernés.
Pour justifier cette décision, la Lufthansa évoque sans surprise la montée en puissance de la numérisation et de l'intelligence artificielle, qui permettent de rationaliser certains processus et de supprimer les doublons. Elle promet surtout que ces réductions d’effectifs se feront en concertation avec les partenaires sociaux. Objectif : se préparer à une nouvelle phase de rentabilité et de modernisation.
De l'IA partout
Une modernisation déjà en marche. Par exemple, la filiale Lufthansa Technik, qui fournit des services de maintenance et de réparation des avions, exploite une technologie prédictive : les carnets de bord des avions sont analysés automatiquement afin de détecter plus rapidement les pannes récurrentes. En parallèle, un partenariat avec Microsoft Azure lui permet d'appliquer l'IA à plus de 50 cas d'usage, de l'optimisation de la maintenance jusqu'à la logistique des pièces détachées.
Dans le fret, l'IA et la robotisation servent à automatiser les réservations. À Francfort, un système est capable de lire des demandes envoyées par mail et de générer en quelques secondes une réservation confirmée. Sur le plan commercial, Lufthansa recourt à l'IA pour adapter ses tarifs annexes, comme les bagages ou les surclassements, en fonction de la demande et de la disposition des voyageurs à payer. Une technique controversée qui gagne du terrain au sein de l'industrie.
Et bien entendu, la compagnie se sert également de l'IA pour améliorer sa relation client avec des conseillers et assistants virtuels pensés pour faciliter la recherche et la réservation. Dans ce contexte, il n'est pas exclu de voir de nouvelles coupes d'effectif dans le secteur aérien, alors que d'autres sociétés misent aussi sur la technologie pour optimiser leurs performances.