Le patron de Telegram, Pavel Durov, préfère recruter ses ingénieurs à travers des concours de codage plutôt qu’avec des entretiens classiques. Il affirme que la compétition permet d’identifier les plus brillants, surtout quand les candidats connaissent déjà l’application.
Mine de rien, voilà maintenant 12 ans que Pavel Durov a fondé Telegram avec son frère Nikolai. Jeune adolescente, la messagerie sécurisée revendique tout de même depuis mars 2025 un milliard d’utilisateurs actifs et continue d’attirer les regards. Son dirigeant conserve un style bien à lui, y compris pour recruter. Lors d’un entretien avec le podcasteur Lex Fridman, il a expliqué que les développeurs intéressés par un poste doivent passer par un concours de programmation, sans passer par un long processus d’entretien. Derrière cette méthode, il y a une conviction forte : le meilleur moyen de reconnaître un bon ingénieur est de l’observer directement au travail.
Pavel Durov transforme les concours de codage en porte d’entrée
Pour expliquer cette stratégie, Pavel Durov parle d’expérience. « Si vous souhaitez créer un processus idéal pour sélectionner les personnes les plus qualifiées pour certaines tâches spécifiques, quoi de mieux qu’un concours ? », a-t-il confié à Lex Fridman. Les compétitions qu’il organise servent ainsi de filtre pour accéder aux postes proposés par Telegram.
Comme vous pouvez le voir dans sa publication X ci-dessous, il avait invité les participants à implémenter une animation précise dans l’application Android open source de Telegram. Le vainqueur a été engagé comme développeur Android avec un salaire fixé à un million de dollars par an.
Il résume sa philosophie par une formule qu’il répète souvent : « Je pense que la compétition mène au progrès ».
Et comme il a l'esprit de compétition, le patron de Telegram a fait créer une plateforme dédiée, qui permet d'organiser ces concours tous les mois ou tous les deux mois. Une fois plusieurs épreuves passées, les organisateurs retiennent ceux qui ont présenté les solutions les plus solides. « C’est comme ça que nous fonctionnons. Nous n’avons pas besoin d’un service RH pour trouver des ingénieurs très talentueux », expliquait-il déjà en 2024 lors d’une interview avec Tucker Carlson.
Ce mode de recrutement est vraiment dans son ADN de dirigeant. Dès 2007, alors qu’il dirigeait VK, son premier réseau social, Pavel Durov sélectionnait déjà ses développeurs grâce à ces compétitions. Aujourd’hui, il conserve cette méthode pour Telegram car elle lui permet à la fois de tester les candidats et de réutiliser du code qui peut enrichir directement l’application.
L’expérience de Telegram, un critère décisif pour séduire le patron
Mais Pavel Durov a aussi une autre marotte. Il considère qu’un bon candidat doit déjà être familier de la plateforme. « Quoi de mieux pour un employé de votre entreprise qu’un utilisateur expérimenté ? », affirme-t-il. Selon lui, un ingénieur qui n’a jamais utilisé Telegram risque de manquer de compréhension sur le fonctionnement du service.
C’est pour cette raison que les annonces de concours apparaissent directement dans l’application. L’idée est d’attirer des participants qui se servent déjà de Telegram, et qui sont donc en mesure de mieux anticiper ses besoins. Comme il l’a résumé à Lex Fridman : « Si cette personne n’a aucune expérience préalable de Telegram, sa compréhension sera très limitée ».
Le patron revendique une organisation volontairement restreinte. Telegram compte environ trente ingénieurs, mais chacun occupe une fonction essentielle. Les postes techniques les plus stratégiques, comme l’ingénierie logicielle ou le développement mobile, passent presque toujours par la voie du concours. Les exemples récents montrent que la méthode fonctionne. Pavel Durov cite notamment l’animation Android : elle a permis de trouver « la meilleure personne » tout en intégrant « la meilleure solution au problème » dans le code de l’application.
Alors si vous êtes passionnés par le codage ou la programmation, et connaissez aussi bien Telegram sur le bout des doigts, lâchez LinkedIn ou Indeed et participez aux concours Telegram.
