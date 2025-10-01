Mais Pavel Durov a aussi une autre marotte. Il considère qu’un bon candidat doit déjà être familier de la plateforme. « Quoi de mieux pour un employé de votre entreprise qu’un utilisateur expérimenté ? », affirme-t-il. Selon lui, un ingénieur qui n’a jamais utilisé Telegram risque de manquer de compréhension sur le fonctionnement du service.

C’est pour cette raison que les annonces de concours apparaissent directement dans l’application. L’idée est d’attirer des participants qui se servent déjà de Telegram, et qui sont donc en mesure de mieux anticiper ses besoins. Comme il l’a résumé à Lex Fridman : « Si cette personne n’a aucune expérience préalable de Telegram, sa compréhension sera très limitée ».

Le patron revendique une organisation volontairement restreinte. Telegram compte environ trente ingénieurs, mais chacun occupe une fonction essentielle. Les postes techniques les plus stratégiques, comme l’ingénierie logicielle ou le développement mobile, passent presque toujours par la voie du concours. Les exemples récents montrent que la méthode fonctionne. Pavel Durov cite notamment l’animation Android : elle a permis de trouver « la meilleure personne » tout en intégrant « la meilleure solution au problème » dans le code de l’application.

Alors si vous êtes passionnés par le codage ou la programmation, et connaissez aussi bien Telegram sur le bout des doigts, lâchez LinkedIn ou Indeed et participez aux concours Telegram.