Lancé en 2016, Firefox Focus, petit frère du renommé Mozilla Firefox, fait son petit bout de chemin en toute discrétion. Disponible sur iOS et Android, l'objectif de cet outil minimaliste est de permettre à ses utilisateurs de surfer sur le web sans lésiner sur la confidentialité. Il possède plusieurs fonctions intéressantes qui lui permettent de se démarquer du mode navigation privée de Google Chrome et de plaire à pour tous ceux qui veulent protéger leurs données.