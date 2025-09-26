Vous recherchez des outils pour naviguer en toute confidentialité ? Si vous n'êtes pas satisfait du mode Navigation Privée de Chrome, voici 5 bonnes raisons de tester le navigateur Firefox Focus.
Lancé en 2016, Firefox Focus, petit frère du renommé Mozilla Firefox, fait son petit bout de chemin en toute discrétion. Disponible sur iOS et Android, l'objectif de cet outil minimaliste est de permettre à ses utilisateurs de surfer sur le web sans lésiner sur la confidentialité. Il possède plusieurs fonctions intéressantes qui lui permettent de se démarquer du mode navigation privée de Google Chrome et de plaire à pour tous ceux qui veulent protéger leurs données.
1. Toutes les sessions sont temporaires
Le mode Navigation Privée de Google Chrome est loin d'être infaillible et il peut arriver que certaines traces ne soient pas complètement effacées. Si vous devez faire des recherches rapides ou utiliser un appareil partagé avec d'autres personnes, utiliser Firefox Focus vous permettra de créer des sessions temporaires et de dire adieu aux cookies et autres données de saisie automatiques.
2. Les données peuvent être effacées en 1 clic
Firefox Focus vous permet d'effacer vos données de navigation en un temps record. Pour cela, il suffit, après avoir lancé une recherche, de cliquer sur le bouton en forme de poubelle pour supprimer votre historique, mais aussi vos cookies, vos onglets ouverts et vos fichiers encore en cache. Simple mais efficace.
3. Les traqueurs sont bloqués
Firefox Focus fait la chasse aux traqueurs, et ce, automatiquement. Cette option bien utile améliorera considérablement la vitesse de chargement des pages. Si vous ouvrez une page web, vous pouvez, si vous le souhaitez, voir combien de traqueurs ont été bloqués par l'appli en cliquant sur l'icône en bouclier visible à côté de la barre d'URL. Vous aurez également la possibilité d'affiner les options de blocage selon vos besoins.
4. Vous avez le choix de votre moteur de recherche
Firefox Focus vous permet de choisir votre moteur de recherche par défaut et de mettre de côté Google pour des options plus respectueuses de la vie privée, comme DuckDuckGo, par exemple. Allez dans les paramètres de l'app, cliquez sur « Recherche » > « Moteur de recherche » et faites votre choix.
5. Il y a beaucoup moins de publicités
Firefox Focus bloque les scripts publicitaires et cela réduit considérablement le nombre d'annonces disponibles. Si vous tombez malgré tout sur une pub, celle-ni ne sera pas ciblée car aucun profil n'a été créé sur vos recherches et habitudes. De plus, cela a aussi un impact positif sur la vitesse de chargement des pages : la navigation est, de fait, bien plus rapide.