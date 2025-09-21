Connue pour ses stylos qui signent les grands moments d'une vie, la maison Montblanc s'aventure sur le terrain du numérique. Avec un carnet à encre électronique à plus de 900 dollars, le pari est de convaincre que le prestige peut aussi s'écrire en binaire.
- Montblanc lance un carnet numérique à 890 euros, alliant luxe et technologie avec un écran à encre numérique.
- Le stylet du carnet imite les instruments d'écriture classiques, offrant une expérience proche du papier.
- Ce produit cible les professionnels recherchant un outil de productivité sans distractions, tout en conservant le prestige de la marque.
L'objet semble familier, un carnet noir frappé de l'étoile blanche. Pourtant, sous le cuir et l'aluminium, ce n'est plus le crissement du papier qui attend la main, mais la surface lisse d'un écran. Montblanc, gardien d'un certain art de l'écriture, tente un grand écart audacieux : marier son héritage plus que centenaire avec la froideur de la technologie. Le résultat, baptisé Digital Paper, est le fruit d’une collaboration de deux ans avec l’agence créative AKQA.
Un luxe qui a son prix
Son argument principal se mesure d’abord à son prix : 890 euros dans le pays du Mont Blanc. Pour ce tarif, le carnet ne se contente pas de belles matières, comme le cuir véritable et l’aluminium. Il embarque un écran à encre numérique de dernière génération, technologie Carta 1300, promettant une réactivité accrue et un contraste amélioré pour simuler au mieux le papier.
Un positionnement qui le place bien au-dessus des références du secteur, comme le reMarkable 2 ou la Kindle Scribe d’Amazon, disponibles pour moins de la moitié du prix. La différence, Montblanc la justifie par une expérience globale où chaque détail, de la texture du cuir à l'ergonomie du stylet, rappelle l'univers de la haute écriture.
Le cœur de l'expérience réside dans le stylet. Conçu pour rappeler les instruments iconiques de la marque, il promet une sensibilité à la pression qui doit faire oublier le numérique au profit du geste. Le système d'exploitation, volontairement fermé, se concentre sur l'essentiel : la prise de notes, l'annotation de documents et la synchronisation via le nuage de Montblanc.
Pas de boutique d'applications, pas de distractions. L'outil se veut un instrument de productivité épuré, destiné à une clientèle professionnelle qui cherche l'efficacité autant que le statut. Avec ce carnet numérique, Montblanc ne vend pas seulement un objet technologique, mais la continuation d’un certain art de vivre à l'ère du tout-connecté.
Source : Montblanc