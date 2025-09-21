Son argument principal se mesure d’abord à son prix : 890 euros dans le pays du Mont Blanc. Pour ce tarif, le carnet ne se contente pas de belles matières, comme le cuir véritable et l’aluminium. Il embarque un écran à encre numérique de dernière génération, technologie Carta 1300, promettant une réactivité accrue et un contraste amélioré pour simuler au mieux le papier.

Un positionnement qui le place bien au-dessus des références du secteur, comme le reMarkable 2 ou la Kindle Scribe d’Amazon, disponibles pour moins de la moitié du prix. La différence, Montblanc la justifie par une expérience globale où chaque détail, de la texture du cuir à l'ergonomie du stylet, rappelle l'univers de la haute écriture.