L'idée paraissait presque surréaliste il y a quelques mois, celle d'installer une caméra immersive dans l'intimité présidentielle. Et pourtant, Emmanuel Macron a non seulement accepté d'être filmé en réalité virtuelle lors du défilé du 14 juillet, mais les Français qui le souhaitent vont pouvoir voir le fruit de ce travail. Le film tourné à 180 degrés, dont Clubic a pu voir un extrait, place chaque spectateur aux premières loges du pouvoir. Il pourra être découvert à l'Élysée, ce week-end, à l'aide d'un Apple Vision Pro, excusez du peu.