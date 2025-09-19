Le président Emmanuel Macron devient le premier chef d'État immortalisé en réalité virtuelle. Le film du 14 juillet dont il est l'acteur principal sera dévoilé à l'Élysée à l'occasion des Journées du Patrimoine.
L'idée paraissait presque surréaliste il y a quelques mois, celle d'installer une caméra immersive dans l'intimité présidentielle. Et pourtant, Emmanuel Macron a non seulement accepté d'être filmé en réalité virtuelle lors du défilé du 14 juillet, mais les Français qui le souhaitent vont pouvoir voir le fruit de ce travail. Le film tourné à 180 degrés, dont Clubic a pu voir un extrait, place chaque spectateur aux premières loges du pouvoir. Il pourra être découvert à l'Élysée, ce week-end, à l'aide d'un Apple Vision Pro, excusez du peu.
Emmanuel Macron séduit par le concept de la caméra immersive
Le pari audacieux de Frank-David Cohen et Sixtine Rose a bien été tenu ! Les deux entrepreneurs français d'Immersive Flashback avaient contacté la présidence deux mois avant le défilé, avec une proposition inédite. Leur objectif était utiliser la Blackmagic URSA Cine Immersive, une caméra à 29 000 euros développée avec Apple, pour disons offrir une expérience républicaine inédite en suivant Emmanuel Macron sur une partie de la Fête nationale.
Le dispositif technique impressionne forcément, avec une capture en 8K, des images 3D et un champ de vision à 180 degrés. La caméra aux doubles lentilles a accompagné le le chef de l'État depuis son bureau jusqu'à la tribune officielle, en passant par sa descente annuelle des Champs-Élysées à bord du Command car. Une proximité jamais vue avec les rouages de la cérémonie.
L'Élysée a d'ailleurs rapidement validé le projet, non sans tester plusieurs expériences immersives avant de trancher. Emmanuel Macron lui-même manifeste son enthousiasme pour cette première mondiale. La France s'offre ici une communication présidentielle immersive, un territoire encore vierge pour les institutions politiques, boudées par une partie de la population.
La Français voulait marquer le coup
Ce week-end, lors des Journées Européennes du Patrimoine (20 et 21 septembre), les curieux sont invités à se rendre à l'Élysée. Pour la première fois, des casques Apple Vision Pro permettront au public de découvrir cette expérience présidentielle inédite. Le film dure une quinzaine de minutes environ.
Et ce n'est pas tout puisque dès le 23 septembre, la Maison Élysée, située au 88 rue du Faubourg Saint-Honoré, donc juste en face du Palais présidentiel, prendra le relais. Cet espace dédié à l'histoire présidentielle proposera gratuitement une immersion à tous les visiteurs. Une accessibilité bienvenue pour une technologie réservée aux gros budgets.
Pour l'Apple Vision Pro, un bijou technologique qui tarde encore à trouver son public, c'est l'occasion de s'offrir un petit coup de projecteur. Et pour Emmanuel Macron, arrive celle de nourrir le lien de proximité avec les Français.