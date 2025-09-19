Les toilettes publiques sont plus propres dans certains pays que d'autres. Mais ils sont rares ceux qui ont des distributeurs comme ceux qui ont été installés dans certains endroits en Chine. Comme nous l'apprend Wccftech, des distributeurs particuliers équipent ces toilettes, et n'offrent du papier toilette qu'à une condition bien précise.

Il faut en effet scanner un QR code avec son smartphone, et ensuite regarder une publicité, à l'issue de laquelle seulement quelques feuilles de papiers sont sortis de la machine. On se croirait là dans un épisode de Black Mirror, et ce, surtout qu'il ne s'agit pas de la seule mesure imposée par cet équipement.