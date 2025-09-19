Un nouveau système assez étonnant peut se retrouver aujourd'hui dans certaines toilettes en Chine. Un système qui vous fait regarder de la publicité !
Il y a beaucoup de peur aujourd'hui sur les possibilités de contrôle jusque dans l'intimité que pourrait permettre la technologie. En Europe, on discute ainsi des dangers de la fameuse législation Chat Control, qui mettrait fin au chiffrement de bout en bout dans les messageries. En Chine, ça prend des formes plus matérielles, comme on peut le voir avec cette histoire très insolite qui nous vient de l'empire du Milieu.
Un distributeur particulier dans les toilettes chinoises
Les toilettes publiques sont plus propres dans certains pays que d'autres. Mais ils sont rares ceux qui ont des distributeurs comme ceux qui ont été installés dans certains endroits en Chine. Comme nous l'apprend Wccftech, des distributeurs particuliers équipent ces toilettes, et n'offrent du papier toilette qu'à une condition bien précise.
Il faut en effet scanner un QR code avec son smartphone, et ensuite regarder une publicité, à l'issue de laquelle seulement quelques feuilles de papiers sont sortis de la machine. On se croirait là dans un épisode de Black Mirror, et ce, surtout qu'il ne s'agit pas de la seule mesure imposée par cet équipement.
Une mesure écologique ?
Car si le papier donné par la machine après le visionnage de la publicité n'est pas suffisant, l'utilisateur doit alors payer 0,5 yuan (environ 5 centimes) pour obtenir un peu de rab. Il est aussi possible de payer la même somme pour ne pas avoir à regarder une publicité, et obtenir directement ce qui est nécessaire pour les besoins hygiéniques.
Évidemment, ce système a très vite fait l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux chinois, où les internautes ont critiqué une nouveauté « orwellienne ». Mais des responsables publics ont de leur côté pris la parole pour défendre ce système, qui permettrait selon eux d'éviter que les citoyens utilisent trop de papier lorsqu'ils font leurs besoins. Presque une mesure écolo !