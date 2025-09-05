HUAWEI prépare le lancement d’une nouvelle montre connectée. En attendant le 19 septembre, il est déjà possible de réserver un coupon “Early Bird” en s’inscrivant dès maintenant à la newsletter sur le site officiel.
La rentrée s’annonce sportive chez HUAWEI. Le constructeur tease discrètement l’arrivée d’une toute nouvelle montre connectée, prévue pour le 19 septembre. Aucun détail officiel sur son design ou ses caractéristiques techniques n’a encore été dévoilé, mais une chose est sûre : HUAWEI invite dès à présent les plus curieux à se préparer pour le jour J. Et bonne nouvelle, un coupon exclusif est déjà disponible pour les plus rapides.
Comment obtenir le coupon Early Bird Huawei ?
Si l’on ne connaît pas encore toutes les surprises que réserve cette nouvelle HUAWEI WATCH GT, on peut déjà s’inscrire pour ne rien manquer. La marque propose sur son site officiel un système d’inscription anticipée : il suffit de s'inscrire à la newsletter avant le 19 septembre pour recevoir un coupon spécial Early Bird.
Ce coupon permettra de bénéficier d’un avantage à l’achat de cette future montre, dès sa sortie. Et quand on connaît HUAWEI, on peut s’attendre à une expérience digne des plus grands standards : précision extrême, autonomie ultra longue, et suivi sportif de haute volée.
L’offre est réservée aux inscrits avant la date de lancement. Si vous envisagez d’investir dans une montre connectée performante, c’est le moment d’anticiper. Rendez-vous sur le site de HUAWEI, inscrivez vous à la newsletter, et tenez-vous prêt pour le 19 septembre. Le coupon vous sera envoyé immédiatement par email après votre inscription.