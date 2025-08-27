Aujourd’hui, le Wi-Fi 7 promet tout au plus 46 Gb/s théoriques sur un canal de 320 MHz. La courbure sous-térahertz vise cent fois plus de spectre et franchit symboliquement le téra-octet par seconde. L’écart n’est plus une question d’efficacité de modulation, mais d’accès à des largeurs de bande inexploitables aux fréquences inférieures. En domptant la fragilité des ondes courtes, la méthode Airy rend soudain réaliste un bond de performance qu’aucun simple élargissement de canal ne pourrait offrir.

Au-delà du chiffre, les usages se profilent : VR sans câble, streaming 16K, robotique collaborative. Dans chacun de ces scénarios, la stabilité du lien prime sur la portée, la maîtrise du champ proche devient donc un allié plus qu’un handicap. Si le marché suit, les premiers routeurs domestiques capables de plier leurs ondes pourraient apparaître dès la fin de la décennie, épaulés par des chipsets gravés dans des procédés RF-CMOS adaptés aux fréquences extrêmes.

Cette démonstration ne signe pas encore l’avènement d’un Wi-Fi térabit, mais elle retire une barrière majeure à l’exploitation des bandes au-delà de 100 GHz. L’étape suivante se jouera dans l’intégration industrielle : concevoir des metasurfaces abordables, standardiser les algorithmes de façonnage et adapter les protocoles WLAN à ces nouvelles libertés de trajectoire. Les murs n’auront qu’à bien se tenir.