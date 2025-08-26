Xiaomi lance trois nouveaux aspirateurs robots. Les H40, S40 et S40C rivalisent avec les appareils premium, par leur prix ultra-attractif. Exit les aspirateurs à 1000€ ici, Xiaomi fait dans l'entrée de gamme.
Xiaomi annonce la sortie de trois nouveaux modèles de robots aspirateurs : les Xiaomi Robot Vacuum H40, S40 et S40C. Vous en avez marre des aspirateurs robots avec un prix à quatre chiffres ? Xiaomi propose une gamme avec des performances d'aspiration convenables, mais surtout, très attractive.
Xiaomi Robot Vacuum H40 : un modèle complet avec station de collecte
Le Xiaomi Robot Vacuum H40 se distingue par une puissance d’aspiration de 10 000 Pa. Certes, comme ça, face à des modèles comme le Mova V50 Ultra ou au Ecovacs X9 Pro Omni, ça peut sembler léger. Toutefois, il est important de rappeler que le prix n'est pas le même. Ici, Xiaomi propose un appareil d'entrée de gamme, avec une puissance d'aspiration suffisante pour la plupart des usages.
Il est équipé d’une station de collecte automatique de poussière, dotée d’un sac jetable d’une capacité de 4 litres, et le robot lui-même peut stocker jusqu’à 350 mL de poussière.
Sa batterie lithium-ion de 5200 mAh offre une autonomie maximale de 3 heures, avec une charge complète de l'appareil en moins de 6 heures. Ce modèle propose également une fonction de lavage de sol grâce à une serpillère intégrée, avec trois niveaux de débit d’eau et un réservoir de 210 mL.
Xiaomi Robot Vacuum S40 et S40C : efficaces et vraiment pas chers
Le Xiaomi Robot Vacuum S40 reprend les principales caractéristiques du H40, mais sans station de collecte de poussière. Puissance d'aspiration de 10 000 Pa, batterie de taille assez classique et bac de collecte de 350 mL dans l'appareil.
Le S40C quant à lui est plus compact et économique, est adapté aux petits espaces avec une puissance d’aspiration de 5000 Pa seulement. Cela permet toutefois d'aspirer avec efficacité, la plupart des saletés au sol.
Les trois modèles sont pilotables via l’application Xiaomi Home.
Prix et disponibilité
Xiaomi Robot Vacuum H40 : 299,99 € (249,99 € en offre de lancement jusqu’au 7 septembre).
Xiaomi Robot Vacuum S40 : 199,99 € (disponible à partir du 20 septembre).
Xiaomi Robot Vacuum S40C : 189,99 € (159,99 € en offre de lancement jusqu’au 7 septembre).