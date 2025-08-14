Le prochain propriétaire, Tom Dundon, semble incarner le profil idéal pour reprendre le flambeau chez les Trail Blazers, où jouent les Français Rayan Rupert et Sidy Cissoko, mais aussi la star Damian Lillard. À 54 ans, le financier établi au Texas a déjà prouvé ses compétences en ressuscitant les Carolina Hurricanes. Depuis son rachat en 2018, la franchise de hockey sur glace enchaîne les qualifications en play-offs après neuf années de disette. Sa réussite rassure les instances de la NBA, qui doivent encore valider officiellement la transaction.