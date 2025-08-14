La franchise NBA des Portland Trail Blazers va être vendue à Tom Dundon pour 4,2 milliards de dollars. Cette vente permettra de financer les œuvres caritatives souhaitées par Paul Allen, dont la famille reste propriétaire de l'équipe.
Sept ans après la disparition de Paul Allen, ses dernières volontés prennent forme avec la cession des Portland Trail Blazers. Le milliardaire texan Tom Dundon et son consortium d'investisseurs vont débourser 4,2 milliards de dollars pour s'offrir la franchise NBA de l'Oregon. Une transaction conséquente, qui transformera cette fortune en actions philanthropiques, comme l'avait imaginé le cofondateur de Microsoft avant sa mort.
La succession de Paul Allen méticuleusement orchestrée
Paul Allen avait tout prévu avant son décès en octobre 2018. Dans son testament, le cocréateur de Microsoft (avec Bill Gates) demandait que ses équipes sportives soient vendues de façon progressive, et que les sommes récoltées alimentent des projets caritatifs posthumes. Sa sœur Jody, chargée d'exécuter ces volontés, a attendu le moment idéal pour maximiser la valeur de cette transaction au profit des causes philanthropiques.
La famille Allen possède également les Seattle Seahawks en NFL et 25% des Seattle Sounders en MLS, mais ces actifs ne sont pas concernés pour l'instant. L'empire sportif d'Allen se démantèle donc doucement, après la vente de son impressionnante collection d'art ces dernières années. Tout cela respecte scrupuleusement les directives laissées par le milliardaire visionnaire disparu.
Le prochain propriétaire, Tom Dundon, semble incarner le profil idéal pour reprendre le flambeau chez les Trail Blazers, où jouent les Français Rayan Rupert et Sidy Cissoko, mais aussi la star Damian Lillard. À 54 ans, le financier établi au Texas a déjà prouvé ses compétences en ressuscitant les Carolina Hurricanes. Depuis son rachat en 2018, la franchise de hockey sur glace enchaîne les qualifications en play-offs après neuf années de disette. Sa réussite rassure les instances de la NBA, qui doivent encore valider officiellement la transaction.
Un investissement colossal aux retombées toutefois incertaines
Le montant de 4,2 milliards de dollars pour la franchise NBA de Portland dépasse toutes les projections initiales des spécialistes, qui plafonnaient à 3,5 milliards. Cette valorisation record intervient alors que les Trail Blazers traversent une période sportive délicate, sans play-offs ni éclat depuis 2021. Leur unique titre dans la célèbre ligue américaine remonte à 1977, une éternité dans l'univers impitoyable du sport professionnel américain où seuls les titres récents comptent vraiment.
Tom Dundon a donc décidé de bien s'entourer pour cette aventure, notamment de Sheel Tyle, co-dirigeant de Collective Global implanté à Portland. Cette présence locale pourrait apaiser les craintes des supporters concernant un éventuel déménagement. Car Dundon reste muet sur ses intentions géographiques. Il refuse à ce stade de confirmer le maintien de l'équipe dans l'Oregon, une ambiguïté qui alimente naturellement les spéculations et l'anxiété des fans.
On notera que Phil Knight, le fondateur emblématique de Nike, avait échoué dans sa tentative d'acquisition en 2022, malgré une proposition dépassant les 2 milliards. Le marché n'était manifestement pas mûr à l'époque. Aujourd'hui, les conditions semblent réunies pour que cette page se tourne définitivement. L'héritage sportif d'Allen sera ainsi transformé en bienfaisance durable, conformément à sa vision philanthropique finale.