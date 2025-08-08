Le Pixel 10 de base semble conçu pour toucher un large public cette année. L'ajout d'un téléobjectif, combiné à un prix plus accessible et à ces couleurs vibrantes, pourrait rendre ce modèle particulièrement attractif.

Le Pixel 10 devrait donc être disponible en plusieurs couleurs, dont « Obsidian », « Frost », « Indigo » et « Limoncello ». Ces teintes audacieuses rappellent celles déjà vues sur d'autres modèles Google, mais avec une touche renouvelée. Le Pixel 10 Pro, quant à lui, sera proposé en « Porcelain », « Jade », « Moonstone » et « Obsidian ».