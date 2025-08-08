Près de dix ans après le lancement du premier Pixel « Really Blue », Google devrait relancer cette couleur avec le Pixel 10 « Indigo ». Des fuites récentes révèlent un design osé. Le prochain smartphone de Google a de quoi faire niveau caractéristiques, et devrait concurrencer Apple et Samsung avec brio.
Près de dix ans après le lancement de la première teinte bleue de Google sur ses Pixel, des fuites révèlent un nouveau Pixel 10 « Indigo ». Ce dernier, attire l'attention des geeks et fans de la marque. Cette couleur rappelle indéniablement le « Really Blue » du premier Google Pixel. Un temps de nostalgie pour ceux qui étaient là à l'époque, une nouvelle couleur très intéressante et jolie pour les potentiels nouveaux acquéreurs.
Un Pixel 10 bleu, une couleur osée
Plusieurs images du Pixel 10 dans sa version « Indigo » ont déjà circulé sur internet, évoquant une esthétique similaire à celle du premier smartphone de la gamme. Récemment, WinFuture a publié une série d'images haute résolution sans filigrane du Pixel 10 « Indigo », ajoutant également des visuels d'une autre variante, le modèle « Limoncello », tout aussi vif et haut en couleurs.
Par ailleurs, une collection d'images marketing divulguées par Evan Blass met en avant le Pixel 10 bleu sous tous ses angles. Google semble miser sur cette couleur pour sa campagne promotionnelle, avec des visuels qui attirent l'œil.
Le Google Pixel 10 veut toucher un large public
Le Pixel 10 de base semble conçu pour toucher un large public cette année. L'ajout d'un téléobjectif, combiné à un prix plus accessible et à ces couleurs vibrantes, pourrait rendre ce modèle particulièrement attractif.
Le Pixel 10 devrait donc être disponible en plusieurs couleurs, dont « Obsidian », « Frost », « Indigo » et « Limoncello ». Ces teintes audacieuses rappellent celles déjà vues sur d'autres modèles Google, mais avec une touche renouvelée. Le Pixel 10 Pro, quant à lui, sera proposé en « Porcelain », « Jade », « Moonstone » et « Obsidian ».
Selon certaines informations récntes, le Pixel 10 Pro XL pourrait être équipé d'une batterie de 5200 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un smartphone de Google. Cette caractéristique, combinée à un écran de 6,8 pouces et à une puce Tensor G5, positionne le Pixel 10 Pro XL comme un concurrent sérieux sur le marché des smartphones haut de gamme.
La série Pixel 10 devrait être officiellement dévoilée le 20 août prochain lors de la conférence Made By Google. Les précommandes commenceront le même jour, avec une date de sortie prévue pour le 28 août.