Free vs Altice : Orange entre dans la danse, Stéphane Richard refuse de payer pour BFMTV

Stéphane Richard sur la même ligne que celle de Xavier Niel

Une position qui pourrait coûter cher au groupe Altice

Source : Les Echos

Après Free, c'est au tour d'de s'insurger contre la rémunération demandée par le groupepour la reprise de ses chaînes de télévision.L'opérateur historique arrive au terme de son contrat de distribution avec l'éditeur de, etcomme l'a indiquésur France 2, ce jeudi matin.», a t-il ajouté, reprenant les arguments développés par Xavier Nielpubliée en début de semaine.Le patron d'Orangepour ses abonnés : «». Free est déjà passé à l'acte lundi 26 août et la chaîne d'infos, ainsi que les autres chaines du groupe AlticePour, et à l'instar de Free, le problème réside, notamment le, qui selon Stéphane Richard, n'ont pas rencontré leur public.» a t-il conclu de manière lapidaire.Le, qui a déjà été prolongé,dans le courant du mois de septembre. Sipersiste à vouloir faire payer les opérateurs, le groupe pourrait y laisser des plumes.Depuis l'arrêt de la diffusion de BFMTV sur la Freebox,, un chiffre peu ou prou confirmé par Marc-Olivier Fogiel, nouveau directeur général de la chaîne d'infos, au micro demercredi 28 août. Les revenus publicitaires pourraient mécaniquement chuter et la perspective de voir 11 millions d'abonnés Orange supplémentaires privés de BFMTV pourraient pousser Altice à reconsidérer sa position.