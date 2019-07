Lancée en 2015, la tablette Pixel C de Google pourrait ne plus être mise à jour

Encore rien d'officiel

Source : Android Police

C'est la dernièresous Android lancée par, et elle pourrait bien être abandonnée par son créateur. La, lancée en 2015, ne figure pas sur la liste des appareils éligibles à la dernière mise à jour de sécurité du système d'exploitation.Comme le rapporte, et il n'est pas rare que l'arrivée d'une mise à jour se fasse attendre sur certains appareils.Néanmoins, la page dédiée au support desnous apprend que les appareils de la gamme «». Laayant quitté les étals du Google Store en décembre 2017, cela nous fait 19 mois au compteur.De quoi inquiéter les possesseurs de ce modèle, d'autant que les smartphones Nexus 5X et Nexus 6P n'avaient reçuaprès la fameuse échéance des 18 mois.