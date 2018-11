Motorola lancera un G7 Power équipé d’une batterie de 5000mAh

Une batterie de 5000mAh

Source : XDA

Voilà qui devrait ravir les déçus de l'important déclassement du Motorola G7 Play par rapport à la génération précédente.XDA-Developpers s'est procuré les derniers documents de certification du futur. Il s'agira d'un grand smartphone de 6,22 pouces affichant une définition HD+.À l'instar du G7 Play, ce G7 Power embarquera le Snapdragon 632 de Qualcomm, et sera proposé dans des versions 2, 3 et 4 Go de RAM, en 32 ou 64 Go de stockage interne. Mais à la différence de l'accumulateur très chiche de celui-ci (2820mAh), le G7 Power sera alimenté par une énorme batterie de 5000mAh qui, sur le papier, devrait accorder jusqu'à trois jours d'autonomie à l'appareil.