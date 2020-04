L'administration Trump tire un trait sur les normes environnementales au motif du Covid-19

L'EPA donne carte blanche à l'industrie

Lire aussi :

Les USA vont utiliser les données des smartphones pour traquer l'épidémie de coronavirus



« Permis de polluer »

FAKE NEWS: @NYT is spreading inaccurate info & misleading the public. That's not what America needs right now.

TRUTH: EPA is working hard to protect public health & the enviro while providing a small degree of flexibility during these extraordinary times. https://t.co/ZIPML7Jt0M — EPA Administrator Andrew Wheeler (@EPAAWheeler) March 27, 2020

Source : Vox

De l'autre côté de l'Atlantique, ces améliorations risquent cependant d'être contrebalancées par les décisions de l'administration Trump. Après que le président américain a renoncé à confiner l'État de New-York - le plus touché par l'épidémie -, son administration vient d'annoncer un gel des contraintes environnementales pour les entreprises.L'Environmental Protection Agency (EPA) américain a publié jeudi 26 mars un communiqué dans lequel elle affirme «». En d'autres termes, cette règle signifie qu'usines, centrales et autres industries polluantes n'auront pas l'obligation de respecter les normes environnementales, à condition que ce non-respect soit imputé au nouveau coronavirus.Le problème, souligne Vox, est double. D'une part, cette mise en suspens de la réglementation a été instaurée de manière indéfinie. Et d'autre part, cela donne aux secteurs concernés une grande marge de manœuvre : les réglementations concernant la pollution de l'air, mais aussi de l'eau et celles relatives à la gestion des déchets sont gelées. Et si l'agence a appelé les industries à «» et à «», celles-ci pourront justifier le non-respect des règles avec beaucoup plus d'aisance : il leur suffira «».Bien entendu, la décision a immédiatement suscité des critiques. Cynthia Giles, l'ancienne responsable de l'application des lois de l'EPA sous le président Obama, a déclaré qu'elle «». Pour elle, ce communiqué sonne comme «». Pour Gina McCarthy, P.D.-G. du Natural Resources Defense Council et ancienne administratrice de l'EPA, «».Pour de nombreux observateurs, le but réel de l'administration Trump est de faire retirer les lois environnementales, le Covid-19 n'étant qu'un prétexte. Le directeur exécutif de l'organisation environnementale du Sierra Club, Michael Brune, a déclaré dans un communiqué : «(l'administrateur actuel de l'EPA)».Face aux critiques, et bien qu'elle n'ait pas fixé de durée à la mesure, l'agence insiste sur son caractère exceptionnel et temporaire. Pour Andrew Wheeler, il s'agit de protéger la santé publique et l'environnement «». Donald Trump étant clairement engagé contre les lois environnementales , cela reste difficile à croire.