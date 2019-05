Il sera bientôt possible de payer vos achats sur Google Play en espèces

Le système des « transactions en cours »

Source : Techcrunch

Pour pouvoir télécharger les applications danssans utiliser votre carte bancaire, il vous suffira de vous rendre chez un commerçant de proximité.Grâce au nouveau mode de règlement proposé par Google, exit la carte bancaire. Avec le, il vous faudra aller dans un commerce de proximité, présenter un code au caissier afin de régler le montant correspondant au prix de l'application.Quelques minutes plus tard, vous recevrez un mail de confirmation du paiement et le téléchargement sera déclenché sur votre mobile. Si toutefois l'acheteur souhaite un remboursement, le montant lui sera alors créditédans Google Play.Les espèces étant le mode de paiement le plus utilisé dans le monde, nul doute qu'il s'agit là d'un atout pour les ventes sur Google Play.