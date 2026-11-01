Conformé, car les modèles génératifs sur lesquels repose ChatGPT sont entraînés sur d’immenses corpus de textes et d’images, puisés notamment sur le web, où ils rencontrent de fait toute la richesse et la diversité de nos productions culturelles, mais aussi les préjugés, les discriminations et les rapports de pouvoir qui traversent nos sociétés. En assimilant les associations présentes dans ces données, ils intègrent également les conventions qui accompagnent nos représentations, quitte à reproduire, voire à accentuer, les inégalités qu’elles véhiculent.

En 2024, une équipe de recherche de l’université du Wisconsin-Madison a ainsi analysé 15 300 images générées par DALL·E 2 pour représenter 153 professions. Les chercheurs et chercheuses ont constaté que le modèle sous-représentait les femmes dans les métiers perçus comme masculins et les surreprésentait dans ceux considérés comme féminins, mais les montrait aussi plus souriantes que leurs homologues masculins, avec une plus forte tendance à incliner la tête vers le bas dans les métiers à dominante féminine. En comparant ces résultats à ceux de Google Images, ils ont même observé une amplification de certains biais de genre.

Un an plus tard, une autre équipe, emmenée par la chercheuse Petra Jääskeläinen, a poussé l’analyse plus loin en s’intéressant cette fois à la manière dont les stéréotypes de genre, les normes corporelles et les représentations racialisées s’entremêlaient. À partir de 180 images produites par Stable Diffusion, les scientifiques ont constaté que le modèle privilégiait des apparences relativement uniformes et des références culturelles occidentales. Lorsqu’ils ne précisaient aucune caractéristique particulière, le générateur avait même tendance à produire par défaut des personnages masculins, blancs et valides.

Bien évidemment, ces travaux portent sur d’autres modèles d’IA et suivent des protocoles différents de ceux de mon expérience. Mais ils éclairent la facilité avec laquelle des conventions sociales anciennes refont surface, y compris dans des portraits censés être personnalisés. ChatGPT connaissait mon métier et mes goûts, il ignorait en revanche mon âge, ma couleur de peau, ma morphologie, et ne savait pas davantage si je vivais avec un handicap. Ce qui ne l’a manifestement pas empêché de m’attribuer une apparence très codifiée.