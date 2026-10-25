LineageOS : « La vie d’un appareil ne s'arrête pas forcément quand son constructeur stoppe les mises à jour »

Pour les lecteurs qui ne connaissent LineageOS que de nom, comment décririez-vous le projet aujourd’hui, à l’approche de ses 10 ans ? Que représente-t-il pour ceux qui veulent simplement garder leur téléphone en vie et fonctionnel ?

Je dirais que LineageOS est un système d’exploitation Android open source, porté par une communauté, qui donne aux gens plus de contrôle sur leurs appareils et qui prolonge leur durée de vie.

À l’approche de nos 10 ans, je pense que LineageOS est devenu bien plus qu’une ROM alternative pour passionnés ou qu’un simple successeur de CyanogenMod. C’est un effort au long cours pour montrer que la vie d’un appareil ne doit pas forcément s’arrêter quand son constructeur décide de ne plus fournir de mises à jour. On le retrouve aussi dans des projets IoT et embarqués vraiment sympas. Il paraît même que beaucoup d’écrans connectés des transports publics polonais tournent sous LineageOS !

LineageOS 24.0 est sorti plus tôt que d’habitude. Qu’est-ce qui a permis au rebase vers Android 17 d’aller plus vite que prévu, et qu’est-ce que les utilisateurs vont remarquer en premier ?

On s’améliore, tout simplement. Avant, on voyait arriver les nouvelles versions d’Android en septembre et on publiait en mars ou en avril, soit environ six mois plus tard. En simplifiant nos processus et grâce à nos ajouts, on a vu arriver Android 17 en juin et on a publié en octobre, soit environ quatre mois.

Ça n’a rien à voir avec la vitesse du rebase, mais ce que les utilisateurs verront d’abord, c’est notre nouvel assistant de configuration, entièrement redessiné. Il reprend le design MD3E (Material 3 Expressive) avec plein de jolies animations. On a aussi remis à jour une bonne partie de notre suite d’applications et ajouté une nouvelle application de retouche d’images.