Le prix d'un test d'intrusion n'est encadré par aucun barème public, et le cabinet le facture au nombre de jours de travail de son expert, rédaction du rapport comprise. Pour les prestataires qu'elle labellise ExpertCyber, la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr impose seulement la transparence sur les tarifs appliqués, sous forme de prix précis ou de fourchette, sans fixer de plafond.

Bpifrance fournit un repère public avec son Diag Cybersécurité, destiné aux PME indépendantes de plus de dix salariés. Pendant huit jours d'intervention répartis sur trois à six mois, un expert mène des entretiens sur l'organisation de votre entreprise, puis des tests techniques de vos failles. Le coût total de ce diagnostic est de 8 800 euros HT, dont la banque publique prend en charge la moitié, si bien que votre reste à charge est de 4 400 euros HT. Rapporté aux huit jours d'intervention, ce montant est de 1 100 euros HT par journée d'expert.

Pour un test d'intrusion seul, le cabinet calcule son devis en fonction de la surface à attaquer. Un expert teste un site vitrine en quelques jours, alors qu'il lui faut davantage de temps pour le réseau interne de plusieurs bureaux. Vous avez intérêt à faire préciser dans le devis le nombre de jours consacrés aux tests manuels. Un scan automatisé de vulnérabilités, lancé par un logiciel en quelques heures, peut en effet être facturé sous l'étiquette de pentest, sans qu'aucun expert ne tente d'exploiter les failles détectées. Un contre-test peut aussi être prévu dans ce devis. Lors de cette seconde visite, facturée dès le départ, l'expert vérifie que vos équipes ont corrigé les failles relevées.

Avant de payer un expert, vous pouvez obtenir gratuitement un premier état des lieux avec le diagnostic Cyberdépart de l'ANSSI, ouvert aux TPE et PME d'au moins deux salariés. En une heure et demie, dans vos locaux ou en visioconférence, un aidant cyber vous remet six mesures prioritaires à appliquer, avec un suivi possible au bout de six mois. Cet aidant est un tiers de confiance, issu d'un organisme public ou adhérent d'une association à but non lucratif. Avec ce diagnostic en amont, vous pouvez corriger les lacunes les plus simples avant l'arrivée du pentesteur, et vous le payez ensuite pour des failles plus difficiles à repérer.