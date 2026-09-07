Pour notre baromètre de septembre 2026, nous avons de nouveau soumis huit VPN aux mêmes séries de tests de vitesse en France, aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Débit descendant, débit ascendant et latence ont été relevés à plusieurs reprises pour distinguer les pointes flatteuses des performances capables de tenir dans le temps comme sur la distance.
Le top 3 des VPN les plus performants en septembre 2026
- 🥇 ExpressVPN – Le VPN le plus rapide sur l’ensemble des destinations
- 🥈 Surfshark – Le VPN le plus réactif
- 🥉 Private Internet Access – Le VPN le plus équilibré
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Politique de non-journalisation étayée par des audits
- Nombreux réglages réseau / fonctions avancées
- Bon niveau de stabilité
- Domiciliation aux États-Unis (Five Eyes)
- Politique de non-journalisation étayée par des audits
- Nombreux réglages réseau / fonctions avancées
- Bon niveau de stabilité
- Domiciliation aux États-Unis (Five Eyes)
Notre classement croise l’ensemble des résultats obtenus. Les graphiques principaux présentent les mesures relevées sur un serveur français, qui nous sert de point de comparaison commun pour observer les écarts de download, d’upload et de ping dans des conditions proches d’un usage depuis la France.
Mais cette première photographie ne suffit pas à départager les services. Nous tenons aussi compte des performances mesurées aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, afin de voir comment chacun se comporte lorsque la distance augmente. Un VPN peut donc dominer en France sans pour autant s’imposer sur l’ensemble du baromètre.
En septembre, cette lecture d’ensemble joue notamment contre NordVPN : excellent en France, il perd nettement du terrain aux États-Unis et au Japon. ExpressVPN s’impose ainsi sur l’ensemble des destinations en débit descendant, tandis que Surfshark affiche la meilleure latence moyenne. Private Internet Access complète le trio avec les résultats les plus homogènes entre download, upload et ping.
Dans les coulisses de notre baromètre
Les mesures ont été effectuées sur une connexion fibre stable, dont les performances sans VPN atteignent 921,9 Mb/s en téléchargement, 794,7 Mb/s en envoi et 1,3 ms de latence. Cette connexion témoin n’entre pas dans le classement. Elle nous sert de référence pour mesurer la perte de débit et l’augmentation du temps de réponse après activation du tunnel chiffré.
Pour chaque fournisseur, nous avons utilisé la configuration la plus favorable à la vitesse parmi celles proposées ou recommandées par l’application. WireGuard a été retenu lorsqu’il constituait le choix le plus pertinent. Chez les services qui disposent de leur propre protocole optimisé pour les performances, nous avons conservé cette option, à l’image de Lightway chez ExpressVPN, NordLynx chez NordVPN ou Dausos chez Surfshark.
La France nous sert de point de départ. Elle permet d’observer le comportement du VPN lorsque le serveur se trouve géographiquement proche de la connexion de test. Les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni servent ensuite à mesurer l’évolution des débits et du temps de réponse sur des trajets plus longs. Lorsque l’application sélectionnait automatiquement le serveur présenté comme le plus rapide ou le plus adapté, nous avons conservé ce choix.
Enfin, chaque série a été répartie sur trois journées consécutives et trois horaires, à 9 h, 13 h et 18 h. Multiplier les relevés permet d’atténuer le poids d’un serveur momentanément chargé, d’un routage inhabituellement favorable ou défavorable et, plus largement, des variations qui accompagnent nécessairement un test réseau ponctuel.
Consulter le détail des relevés
Les moyennes présentées dans cet article condensent plusieurs séries de mesures. Pour examiner les résultats derrière chaque valeur, nous mettons également à disposition le fichier complet du benchmark, avec le détail des tests par fournisseur, destination, journée et créneau horaire.
Il permet notamment de distinguer une performance régulièrement reproduite d’un pic isolé, mais aussi d’observer l’amplitude des variations enregistrées au fil des trois jours.
Premiers repères : une hiérarchie qui varie selon les destinations
Sur le serveur français, aucun fournisseur ne prend franchement le large sur tous les fronts. NordVPN domine le download avec 868,4 Mb/s, devant Surfshark et ExpressVPN, tous deux proches des 800 Mb/s. PIA et Proton VPN suivent à bonne distance, tandis que CyberGhost ferme ici la marche parmi les services représentés.
Le graphique international nuance déjà ce premier aperçu. ExpressVPN et Surfshark conservent des débits élevés sur les quatre destinations, alors que NordVPN affiche un profil beaucoup plus contrasté entre l’Europe, les États-Unis et le Japon. PIA se place plus régulièrement au milieu du groupe, sans pic comparable aux trois premiers.
Débits descendants en France
Avec 868,4 Mb/s, NordVPN domine le relevé français. Il conserve environ 94 % du débit mesuré sans VPN, une excellente performance à courte distance.
Surfshark et ExpressVPN suivent au coude-à-coude, à 795,9 Mb/s et 793,8 Mb/s. À peine plus de 2 Mb/s les séparent, un écart négligeable à cette échelle. Dans les deux cas, les débits obtenus permettent d’exploiter confortablement une connexion fibre rapide, y compris pour les téléchargements volumineux ou le streaming en très haute définition.
PIA prend la quatrième place avec 719,6 Mb/s, devant Proton VPN à 665,3 Mb/s. L’écart se creuse ensuite avec PureVPN à 519,4 Mb/s, CyberGhost à 471,7 Mb/s et PrivadoVPN à 335,8 Mb/s. Même en bas du tableau, les vitesses relevées demeurent largement suffisantes pour les usages courants.
Débits ascendants en France
En débit montant, la hiérarchie change nettement. PrivadoVPN prend la tête avec 426,9 Mb/s, après avoir fermé le classement en download. Proton VPN suit à 408,3 Mb/s, juste devant Surfshark à 405 Mb/s et PureVPN à 382,9 Mb/s.
Ces quatre services offrent les meilleurs résultats pour les usages qui sollicitent fortement l’envoi de données, qu’il s’agisse de transférer des fichiers volumineux, d’alimenter une sauvegarde dans le cloud ou de travailler régulièrement avec des données distantes.
PIA atteint 326,8 Mb/s, CyberGhost 307,9 Mb/s et NordVPN 301,8 Mb/s. ExpressVPN ferme la marche avec 273,2 Mb/s.
L’écart entre download et upload apparaît particulièrement marqué chez ExpressVPN et PrivadoVPN. Le premier compte parmi les plus rapides en téléchargement, mais recule nettement en envoi. Le second suit la trajectoire opposée, avec un débit montant parmi les meilleurs malgré des performances bien plus modestes en téléchargement.
Latence en France
Sur le ping, Surfshark et PureVPN partagent la première place avec 3,2 ms, juste devant Proton VPN à 3,4 ms et CyberGhost à 4 ms. À ce niveau, les écarts sont trop faibles pour produire une différence perceptible à l’usage.
ExpressVPN, NordVPN et PIA suivent à égalité avec 4,3 ms. Là encore, la latence demeure très faible sur le serveur français, y compris pour les usages les plus sensibles au temps de réponse.
PrivadoVPN se détache en revanche nettement du groupe avec 28 ms. La valeur reste tout à fait exploitable au quotidien, mais tranche avec celles relevées chez les autres fournisseurs sur serveur français.
Les débits et le ping à l’épreuve de la distance
Dès que l’on s’éloigne de la France, les écarts se creusent. Au Royaume-Uni, les meilleurs conservent toutefois des débits proches de ceux relevés en France : NordVPN atteint 867,3 Mb/s, devant ExpressVPN à 829,2 Mb/s et Surfshark à 809,4 Mb/s.
Aux États-Unis, l’ordre change. ExpressVPN prend la tête avec 756,3 Mb/s, suivi de Surfshark à 709,2 Mb/s. PIA occupe la troisième place à 512,8 Mb/s, devant CyberGhost à 456,4 Mb/s. Plus loin derrière, PrivadoVPN atteint 383,1 Mb/s, Proton VPN 361,7 Mb/s, PureVPN 295,7 Mb/s et NordVPN 291,1 Mb/s.
Le Japon accentue encore les écarts. Surfshark y obtient le meilleur débit descendant avec 338,9 Mb/s, juste devant ExpressVPN à 333,4 Mb/s. PIA suit à 260,7 Mb/s, puis PrivadoVPN à 232,3 Mb/s et Proton VPN à 216,4 Mb/s. PureVPN, NordVPN et CyberGhost passent sous les 210 Mb/s, avec respectivement 200,6, 193,5 et 135,9 Mb/s.
En upload, Surfshark signe les meilleurs résultats aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec 440,8 Mb/s et 533 Mb/s. Au Japon, PIA prend l’avantage à 252,3 Mb/s, devant ExpressVPN à 231,3 Mb/s.
La latence augmente logiquement avec la distance. Au Royaume-Uni, NordVPN affiche 11,1 ms, devant ExpressVPN à 13,6 ms et Surfshark à 18,4 ms. Aux États-Unis, CyberGhost obtient le meilleur temps de réponse avec 86,3 ms, suivi de PIA à 87,1 ms et PrivadoVPN à 96,8 ms. Au Japon, PrivadoVPN prend la tête avec 249,1 ms, juste devant Surfshark à 250,7 ms.
Ce qu'il faut retenir de ce baromètre de septembre 2026
Ce nouveau relevé confirme qu’un excellent résultat en France ne suffit pas à désigner le VPN le plus performant du mois. NordVPN domine nettement le débit descendant sur le serveur français et conserve son avantage au Royaume-Uni, mais recule fortement aux États-Unis et au Japon. À l’inverse, ExpressVPN évite ce type de décrochage et se maintient parmi les meilleurs sur chacune des quatre destinations.
C’est cette régularité qui lui vaut la première place en vitesse globale. ExpressVPN termine troisième en France, premier aux États-Unis et deuxième au Japon comme au Royaume-Uni. Surfshark s’impose de son côté sur la réactivité, avec d’excellents temps de réponse en France et au Japon, tout en conservant des débits très élevés sur l’ensemble du panel.
Private Internet Access complète le podium avec le profil le plus équilibré. Sans multiplier les premières places, il se classe régulièrement dans le haut ou le milieu du tableau, aussi bien en download qu’en upload et sur le ping. Ses résultats aux États-Unis et au Japon, notamment, lui permettent de devancer des concurrents plus irréguliers selon les destinations.
Comme toujours, ces mesures renseignent avant tout sur les performances réseau dans nos conditions de test. Elles ne suffisent pas, à elles seules, à juger de la qualité d’un VPN : confidentialité, audits, fonctions de sécurité, ergonomie, stabilité des applications et prix doivent aussi entrer en ligne de compte avant de choisir un service.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.