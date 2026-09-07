Les mesures ont été effectuées sur une connexion fibre stable, dont les performances sans VPN atteignent 921,9 Mb/s en téléchargement, 794,7 Mb/s en envoi et 1,3 ms de latence. Cette connexion témoin n’entre pas dans le classement. Elle nous sert de référence pour mesurer la perte de débit et l’augmentation du temps de réponse après activation du tunnel chiffré.

Pour chaque fournisseur, nous avons utilisé la configuration la plus favorable à la vitesse parmi celles proposées ou recommandées par l’application. WireGuard a été retenu lorsqu’il constituait le choix le plus pertinent. Chez les services qui disposent de leur propre protocole optimisé pour les performances, nous avons conservé cette option, à l’image de Lightway chez ExpressVPN, NordLynx chez NordVPN ou Dausos chez Surfshark.

La France nous sert de point de départ. Elle permet d’observer le comportement du VPN lorsque le serveur se trouve géographiquement proche de la connexion de test. Les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni servent ensuite à mesurer l’évolution des débits et du temps de réponse sur des trajets plus longs. Lorsque l’application sélectionnait automatiquement le serveur présenté comme le plus rapide ou le plus adapté, nous avons conservé ce choix.

Enfin, chaque série a été répartie sur trois journées consécutives et trois horaires, à 9 h, 13 h et 18 h. Multiplier les relevés permet d’atténuer le poids d’un serveur momentanément chargé, d’un routage inhabituellement favorable ou défavorable et, plus largement, des variations qui accompagnent nécessairement un test réseau ponctuel.