Game & Watch Super Mario Bros : la console retro gaming en promo chez Fnac

Nous voici chez la Fnac pour cette bonne affaire valable pour tous les clients jusqu'au 4 mai 2021. La livraison à domicile ou bien en magasin sera effectuée gratuitement. Quant aux adhérents Fnac+ (9,99€ la première année puis 14,99€/an), ils bénéficieront de la livraison en express. Quatre mois d'abonnement au service musical Deezer sont également offerts pour l'occasion. Le paiement se fera à l'expédition et la garantie est valable pendant deux ans.

La Game & Watch est à la base une console portable créée par Nintendo au début des années 80. Cette nouvelle version en reprend donc le design épuré et avec un contenu qui devrait plaire à de nombreux joueurs. En effet, c'est ce cher Mario qui est à l'honneur. L'utilisateur peut ainsi apprécier le grand classique Super Mario Bros. et sa suite extrêmement corsée intitulée Super Mario Bros. : The Lost Levels. De quoi garantir quelques heures d'amusement (et de souffrance) en compagnie du plombier moustachu.

Par ailleurs, le mini-jeu Ball fait lui aussi son grand retour. Et cette adaptation est elle aussi sur le thème de Mario. Bref, vous aurez de quoi faire !