La période estivale bat son plein, et les chaleurs sont au rendez-vous. Dans cette perspective, toute aide à la fluidification de vos trajets est la bienvenue, et le pass Ulys n’est pas en reste.

En effet, dès à présent, vous pouvez souscrire à l’offre Ulys Classic et recevoir par La Poste, un badge vous permettant de franchir plus facilement les barrières de péage rencontrées sur la route de vos vacances.

Installé sur le pare-brise de vos véhicules de classe 1, 2 ou 5, votre badge Ulys Classic est détecté à l’approche de chaque péage pour mieux automatiser le paiement requis. Vous n’avez donc plus à vous soucier de préparer un ticket et un moyen de paiement, ni d’ouvrir votre vitre.