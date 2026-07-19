Les vacances d’été sont un véritable enjeu en termes de circulation routière. Aussi, laissez ce pass vous aider à rejoindre votre lieu de vacances plus facilement.
Plus largement, tout au long de l’année, votre pass Ulys Classic vous accompagne sur les autoroutes françaises, en automatisant votre paiement et en vous donnant l’accès aux voies réservées de télépéage, ainsi que dans plus de 1000 parkings.
Que ce soit pour optimiser votre trajet, gérer votre facturation, ou encore obtenir des justificatifs professionnels, n’attendez pas davantage pour commander votre badge de télépéage et télécharger l’application Ulys sur votre smartphone.
Les points forts du pass Ulys Classic :
- Code promo avec 12 mois de frais de gestion offerts
- Seulement 2,20 euros par mois utilisé (après la promo)
- Application Ulys pour smartphone sous Android ou iOS
De la préparation du trajet à sa réalisation, Ulys est un compagnon de choix
Votre badge de télépéage Ulys s’invite sur votre pare-brise
La période estivale bat son plein, et les chaleurs sont au rendez-vous. Dans cette perspective, toute aide à la fluidification de vos trajets est la bienvenue, et le pass Ulys n’est pas en reste.
En effet, dès à présent, vous pouvez souscrire à l’offre Ulys Classic et recevoir par La Poste, un badge vous permettant de franchir plus facilement les barrières de péage rencontrées sur la route de vos vacances.
Installé sur le pare-brise de vos véhicules de classe 1, 2 ou 5, votre badge Ulys Classic est détecté à l’approche de chaque péage pour mieux automatiser le paiement requis. Vous n’avez donc plus à vous soucier de préparer un ticket et un moyen de paiement, ni d’ouvrir votre vitre.
Plus encore, avec un accès réservé aux voies de télépéage, vous pouvez gagner un temps précieux alors que l’attente potentielle lors des mouvements estivaux est à son paroxysme.
Votre application Ulys est également d’une aide précieuse
Que ce soit sur votre smartphone sous Android, ou iOS, votre application Ulys vous permet de connaître le temps de parcours potentiel sur votre trajet. Ainsi, anticipez de potentielles pauses sur les aires autoroutières.
Du côté de votre budget, votre pass Ulys vous aide aussi à anticiper, en vous annonçant le prix demandé aux barrières de péage que vous allez franchir.
Vous pouvez compter sur une facturation claire, prélevée le mois suivant. Ainsi, vous pouvez donner la priorité à vos besoins relatifs à vos vacances.
Pour vous aider à gagner en sérénité, votre pass Ulys est également utilisable dans plus de 1000 parkings.
Votre code promo vous offre 12 mois de frais de gestion
Avec votre code promo ULYS2612, Ulys vous offre 12 mois de frais de gestion, ce qui constitue une économie de 26,40 € par rapport au tarif mensuel en vigueur.
Cette offre est, en plus, sans engagement. Une fois que vous avez dépassé cette période d’un an, votre pass Ulys Classic peut être conservé contre 2,20 € par mois d’utilisation.
Votre pass Ulys Classic s’adapte à vos vacances. Des suppléments, pour circuler en Espagne-Portugal, mais aussi en Italie, sont disponibles. Si vous disposez de chèques ANCV, Ulys pense à vous avec une offre spécifique.
L’envoi postal de votre pass Ulys vous revient à 4,90 € en France métropolitaine. La facture électronique est gratuite, un forfait est disponible si vous souhaitez la recevoir en version papier. Prenez en compte que des frais supplémentaires s’appliquent si vous n’utilisez pas votre badge pendant plus de 14 mois consécutifs.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépéage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, les aires de jeux pour les jeunes enfants ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
- Un service de télépéage flexible et complet
- Plus de 30 000 bornes de recharge listées
- Plus de 500 stationnements listés
- Application de suivi des abonnements télépéage
- Reste un coût supplémentaire en sus du télépéage
- Support client pas toujours réactif