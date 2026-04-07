Depuis son lancement, le Nothing Phone (3a) Pro est unanimement salué comme l'un des coups les plus forts du milieu de gamme 2025. On parle ici d'un modèle qui bouscule le milieu de gamme avec un smartphone très bien équipé pour son prix, avec un zoom périscopique comme argument différenciant majeur, et des caractéristiques techniques plus que solides.

À 349,90 € au lieu de 479 € sur Amazon, il revient à son meilleur prix observé et s'installe sous la barre des 350 €, un niveau de prix que ses concurrents directs peinent à égaler avec une fiche technique aussi complète.