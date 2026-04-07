Lancé à 479 € en mars 2025, le Nothing Phone (3a) Pro 256 Go descend à 349,90 € sur Amazon, soit 129 € de remise sur le smartphone milieu de gamme le plus distinctif du marché.
Depuis son lancement, le Nothing Phone (3a) Pro est unanimement salué comme l'un des coups les plus forts du milieu de gamme 2025. On parle ici d'un modèle qui bouscule le milieu de gamme avec un smartphone très bien équipé pour son prix, avec un zoom périscopique comme argument différenciant majeur, et des caractéristiques techniques plus que solides.
À 349,90 € au lieu de 479 € sur Amazon, il revient à son meilleur prix observé et s'installe sous la barre des 350 €, un niveau de prix que ses concurrents directs peinent à égaler avec une fiche technique aussi complète.
Pourquoi choisir le Nothing Phone (3a) Pro ?
- Un téléobjectif périscopique Sony 50 Mpx avec zoom optique 3x et zoom numérique jusqu'à 30x, une rareté absolue à ce prix, qui permet de photographier des sujets éloignés avec un niveau de détail que la quasi-totalité des smartphones milieu de gamme ne peuvent pas atteindre.
- Un écran AMOLED flexible 6,77 pouces Full HD+ 120 Hz avec une luminosité en pic de 3 000 nits, HDR10+, 10 bits et PWM 2 160 Hz anti-scintillement, pour une lisibilité excellente en plein soleil et un confort visuel prolongé.
- L'interface Glyph en façade arrière, un système d'éclairage programmable unique à Nothing qui affiche des notifications, des alertes et des animations personnalisables via une matrice de LED visible à travers le dos en verre transparent.
Un smartphone qui se distingue à tous les niveaux
Le Nothing Phone (3a) Pro est propulsé par le Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm épaulé par 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.2. Son triple capteur photo arrière associe un principal Samsung 50 Mpx, un ultra grand-angle Sony 8 Mpx et le téléobjectif périscopique Sony 50 Mpx 3x. La caméra frontale monte à 50 Mpx. Sa batterie 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 50 W, qui la remonte de 0 à 100% en un peu plus d'une heure.
Il tourne sous Nothing OS basé sur Android 15 avec la promesse de 3 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité, et intègre le TrueLens Engine 3 pour le traitement photo IA. La certification IP54 protège contre les projections d'eau et les poussières, et l'eSIM est prise en charge nativement, ce qui le distingue du modèle (3a) standard.
Le zoom périscopique, l'argument qui justifie le Pro à lui seul
Là où le Nothing Phone (3a) Pro prend une avance décisive sur son jumeau moins cher et sur la quasi-totalité de sa concurrence à ce prix, c'est sur son module périscopique. Là où le (3a) standard se contente d'un téléobjectif 50 Mpx 2x avec zoom numérique 30x, le Pro embarque un périscopique Sony 50 Mpx avec zoom optique 3x et zoom numérique 60x, dont la qualité optique est nettement supérieure car le grossissement est effectué par l'optique avant toute interpolation numérique.
En pratique, cela se traduit par des portraits compressés au rendu cinématographique, des détails architecturaux saisis depuis une grande distance avec une netteté précise, et des photos de concert ou de sport depuis les gradins avec un niveau de qualité inaccessible aux concurrents sans périscopique. À moins de 350 €, proposer un téléobjectif périscopique Sony est une rareté qui n'existe pas chez Samsung, Xiaomi ou Google sur cette tranche de prix.
Notre verdict sur ce bon plan Nothing Phone
À 349,90 € avec 129 € de remise, le Nothing Phone (3a) Pro est aujourd'hui le smartphone milieu de gamme le mieux équipé de sa tranche de prix : zoom périscopique Sony 3x, écran AMOLED 3 000 nits, eSIM, IP54 et interface Glyph unique au monde, à un tarif sans équivalent direct sur le marché.
- Le design original
- Un périscope à ce prix ?!
- Grande autonomie
- Les performances globales
- Interface claire et sans fioritures
- Beaucoup de reflets à l'écran
- L'ultra grand-angle
- Pas de charge sans-fil
Nothing continue d’aligner les succès et, avec son Phone (3a) Pro, il entrouvre indéniablement la porte de la cour des grands. Proposant un rapport qualité-prix étourdissant, son nouveau smartphone est le seul milieu de gamme du marché à faire le pari du téléobjectif périscopique, décuplant la polyvalence photo du mobile.
Un bilan optique très positif donc, quoique tiré vers le bas par un ultra grand-angle anecdotique, qui s’adosse par ailleurs à une puce aux performances irréprochables et à une très grande autonomie.
Maintenant, si les différences réelles entre ce modèle et le Phone (3a) sont relativement maigres pour le quidam, l’écart de prix de 130€ entre les deux smartphones est quant à lui bien réel. D’après nous, le Phone (3a) Pro est donc une moins bonne affaire que son petit frère — ce qui n’enlève rien à ses indéniables qualités !
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