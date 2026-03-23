Le Lefant M210P figure régulièrement dans les meilleures ventes Amazon France, et pour cause : connecté, compact et désormais affiché à 89,99 €, il joue dans une catégorie de prix qui interpelle. Avant de saisir l’offre, voici ce que vous devez vraiment savoir sur ses performances et ses limites réelles.
Le Lefant M210P occupe une position singulière sur le marché des robots aspirateurs d’entrée de gamme. Compact, connecté et doté d’une aspiration annoncée à 2 200 Pa, il se retrouve aujourd’hui affiché à 89,99 € au lieu de 299,99 €, soit une réduction de 70% sur Amazon.
Ce type de promotion parle avant tout aux propriétaires d’animaux de compagnie, aux occupants de petits logements ou à ceux qui souhaitent un robot d’appoint sans alourdir leur facture. Découvrez cette offre Amazon sur le Lefant M210P avant qu’elle ne disparaisse.
Une réduction de 70% qui positionne le M210P en entrée de gamme connectée
À 89,99 €, le Lefant M210P s’inscrit dans un segment où la concurrence est rude, mais où les robots véritablement connectés et compatibles Alexa restent rares à ce niveau de prix. La remise affichée est substantielle, même si le tarif de référence de 299,99 € doit être considéré avec recul : les prix dans cette catégorie varient fréquemment sur les plateformes de vente.
Il n’en reste pas moins qu’un robot aspirateur piloté via application, capable de retourner seul à sa base et de fonctionner 120 minutes d’affilée pour moins de 90 €, constitue un seuil d’entrée difficile à ignorer. La rédaction Clubic, qui suit de près ce segment dans ses comparatifs dédiés aux aspirateurs robots, note que ce niveau tarifaire est devenu réellement compétitif pour le volume de fonctionnalités proposées.
Un robot discret, taillé pour l’entretien quotidien
Avec ses 28 cm de diamètre et ses 7,85 cm de hauteur, le M210P se faufile sans difficulté sous les lits, canapés et meubles bas, là où poils et poussières s’accumulent durablement. Sa buse centrale sans brosse rotative réduit sensiblement le risque d’emmêlement, un avantage concret dans les foyers avec animaux à poils mi-longs ou longs.
Les six modes de nettoyage accessibles depuis l’application Lefant, dont le mode zigzag conçu pour optimiser la couverture de surface, permettent d’adapter le robot à différentes configurations de pièce. Dans son test publié en décembre 2024, Clubic a attribué la note de 6/10 au Lefant M210P, saluant notamment la fluidité de ses déplacements tout en pointant l’absence de cartographie avancée.
Face au marché : un compromis assumé, pas un couteau suisse
Le Lefant M210P ne joue pas dans la cour des modèles premium équipés de lidar, de station de vidange automatique ou de technologie de lavage intégrée. C’est précisément son positionnement assumé : il offre l’essentiel du robot connecté (application, commande vocale Alexa et Google Home, retour autonome à la base) en laissant de côté tout ce qui alourdit la facture, et cela se ressent autant dans la fiche technique que dans l’expérience quotidienne.
Ce que ce bon plan vaut vraiment au quotidien
Pour en tirer le meilleur parti, il faut l’envisager comme un outil de maintenance régulière plutôt que comme un nettoyeur de fond. Sur des surfaces de 30 à 50 m², son autonomie annoncée de 120 minutes s’avère suffisante pour couvrir l’essentiel du logement en un cycle, avant de regagner automatiquement sa base de charge grâce au signal amélioré à cinq voies.
✅ Les points forts
- Rapport fonctionnalités/prix difficile à battre sous les 90 €
- Format ultra-compact (7,85 cm de hauteur) qui passe sous la grande majorité des meubles
- Buse sans brosse centrale : risque d’emmêlement réduit pour les poils d’animaux
- Connectivité complète : application Lefant, Alexa et Google Home
- Bac à poussière généreux de 500 ml avec filtres HEPA inclus
- Retour automatique à la base avec signal de localisation renforcé
❌ Les points faibles
- Aucune cartographie ni mémoire du plan de l’appartement
- Navigation par gyroscope moins précise que les modèles équipés d’un lidar
- Wi-Fi limité à la bande 2,4 GHz, incompatible avec les réseaux 5 GHz
- Niveau sonore de 75 dB en mode fort, perceptible dans un salon calme
- La fonction lavage nécessite un accessoire vendu séparément
- Performances sur tapis épais en retrait face aux modèles milieu de gamme
✅ Verdict de la rédaction :
Le Lefant M210P à 89,99 € s’adresse sans ambiguïté à ceux qui veulent franchir le pas du robot aspirateur connecté sans dépasser les 100 €. Il sera particulièrement pertinent dans un appartement de surface modeste, sur parquet ou carrelage, avec des animaux de compagnie dont les poils envahissent régulièrement les sols.
En revanche, les foyers de grande superficie, les amateurs de tapis épais ou ceux qui exigent une navigation précise avec cartographie feront mieux de viser un modèle plus ambitieux. À ce tarif, si les conditions sont réunies, cette offre Amazon mérite clairement qu’on y jette un œil avant qu’elle ne remonte.
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