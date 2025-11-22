Affiché à seulement 7,99 € par mois pour 120 Go en 5G, le forfait RED by SFR s’impose comme l’une des offres les plus attractives du Black Friday. Simple, généreux et sans engagement, il fait déjà beaucoup parler de lui.

RED by SFR Black Friday 300 Go

Le Black Friday est toujours une période intense du côté des opérateurs mobiles, chacun tentant de se démarquer avec des offres plus ou moins alléchantes. Mais certaines promotions tapent immédiatement dans l’œil, à la fois par leur simplicité et leur rapport qualité/prix. C’est exactement le cas de l’offre RED by SFR, qui propose en ce moment un forfait 5G 120 Go à 7,99 € par mois, sans engagement.

Dans un marché où les prix grimpent et où les forfaits s’enrichissent parfois automatiquement, RED mise au contraire sur une formule claire et honnête : beaucoup de data, un tarif serré et la liberté totale de partir quand on veut. De quoi séduire déjà un large public en ce début de Black Friday.

Voir l'offre RED by SFR spéciale Black Friday
Forfait 5G RED by SFR 120Go

Forfait 5G RED by SFR 120Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

120Go

Réseau 5G

7,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

120Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

120Go

Data (Go) à l'étranger

30Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

RED by SFR lance une très belle offre pour son Black Friday

L’offre mise en avant par RED by SFR repose sur un principe simple : offrir une large enveloppe data à un prix très agressif, tout en restant accessible sans engagement. Pour 7,99 € par mois, l’abonnement inclut :

  • 120 Go de data en 5G utilisables en France métropolitaine
  • Les appels, SMS et MMS illimités
  • Une enveloppe utilisable en Europe et dans les DOM
  • Une souscription 100 % en ligne
  • Aucun engagement : libre de résilier à tout moment

L’intérêt de ce forfait ne repose pas seulement sur le volume de données proposé, mais aussi sur la stabilité du réseau SFR, particulièrement performant sur la 5G dans de nombreuses zones. Pour les consommateurs, cela signifie un accès confortable au streaming HD et 4K, au cloud, aux réseaux sociaux ou au partage de connexion, sans craindre d’atteindre la limite trop rapidement.

Pourquoi c’est le meilleur forfait du moment ?

Ce qui fait réellement la force de cette offre RED by SFR, c’est son rapport qualité / prix. Avec ses 120 Go de data, à l’heure du streaming vidéo, du télétravail et des applications toujours plus gourmandes, un tel volume permet d’utiliser son smartphone sans se soucier en permanence de sa consommation. Que l’on regarde des vidéos en mobilité, que l’on joue en ligne, que l’on télécharge des fichiers ou que l’on partage sa connexion, l’enveloppe est largement suffisante pour la majorité des usages.

La 5G ajoute également une dimension importante. Là où la 4G peut parfois montrer ses limites dans les zones très fréquentées, la 5G offre des débits supérieurs et une latence réduite, ce qui améliore grandement l’expérience utilisateur au quotidien. Grâce au réseau SFR, l’un des mieux déployés à ce jour, l’offre RED gagne encore en pertinence.

Enfin, ce forfait s’adresse à tous les profils : les jeunes qui veulent beaucoup de data, les télétravailleurs nomades, ceux qui regardent beaucoup de contenu vidéo, ou simplement les utilisateurs qui veulent un forfait fiable et peu coûteux. RED a réussi à créer une formule qui coche toutes les cases sans artifices.

Voir l'offre RED by SFR spéciale Black Friday

Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday

À découvrir
Black Friday 2025 : les meilleures offres à saisir en DIRECT
22 novembre 2025 à 18h02
Black Friday

Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?

Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.

Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.

Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.