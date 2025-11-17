L’entreprise se distingue aussi par son ancrage en France et sa gestion éthique de l’infrastructure. Les données ne sont pas revendues et le cloud hybride propriétaire assure une haute disponibilité, même en cas de pic d’affluence. Un avantage notable dans un contexte où la souveraineté numérique et la confidentialité deviennent des critères prioritaires pour les utilisateurs.

Avec une installation WordPress, Prestashop ou Joomla en un clic, o2switch répond aux besoins de ceux qui souhaitent se concentrer sur leur projet plutôt que sur la technique. Le support francophone disponible 24h/24 rassure autant les indépendants que les petites entreprises. Cette assistance permanente fait partie des points les plus appréciés par les utilisateurs, notamment pour les projets menés en autonomie.

Une offre simple mais efficace

L’unique formule peut sembler limitante pour les projets très spécifiques, mais ce choix assure une tarification transparente et évite la multiplication d’options coûteuses. En cette période, où la création de sites web s’accélère avant les fêtes, cette promotion représente une opportunité pertinente pour s’équiper d’un hébergement performant tout en maîtrisant son budget.