L’hébergeur 100 % français o2switch déclenche une offre exceptionnelle sur son forfait unique tout-en-un. Avec une remise allant jusqu’à 85 %, c’est l’occasion idéale de créer ou relancer un site sans exploser son budget. Une promotion rare, valable pour une durée limitée.
L’hébergement web o2switch passe à 2,29€ HT/mois au lieu de 16 €, une réduction massive qui s’applique sur la première année. Cette offre, accessible pour une durée limitée, inclut un espace disque illimité 100 % NVMe, un nom de domaine offert et un support technique basé en France, disponible 24h/24.
Grâce à son forfait unique sans options cachées, o2switch s’adresse autant aux freelances qu’aux créateurs de contenu, mais aussi aux petites entreprises souhaitant un hébergement fiable et simple à administrer.
Pourquoi choisir o2switch ?
- Performances ultra-rapides et ressources illimitées
- Hébergement 100 % français, éthique et souverain
- Support technique réactif disponible 24h/24
Hébergement web o2switch : une solution tout-en-un taillée pour les pros
Opter pour o2switch, c’est choisir un hébergeur français qui mise sur une formule claire : un forfait unique, complet, sans surcoût caché. L’espace disque illimité en NVMe offre une réactivité appréciable pour les sites en croissance, tandis que le nom de domaine inclus et l’accès à cPanel facilitent la prise en main, même pour les utilisateurs peu techniques. Comme l’explique notre comparatif des meilleurs hébergeurs web, ce positionnement séduit particulièrement les professionnels en quête d’un service stable et accessible.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
L’entreprise se distingue aussi par son ancrage en France et sa gestion éthique de l’infrastructure. Les données ne sont pas revendues et le cloud hybride propriétaire assure une haute disponibilité, même en cas de pic d’affluence. Un avantage notable dans un contexte où la souveraineté numérique et la confidentialité deviennent des critères prioritaires pour les utilisateurs.
Avec une installation WordPress, Prestashop ou Joomla en un clic, o2switch répond aux besoins de ceux qui souhaitent se concentrer sur leur projet plutôt que sur la technique. Le support francophone disponible 24h/24 rassure autant les indépendants que les petites entreprises. Cette assistance permanente fait partie des points les plus appréciés par les utilisateurs, notamment pour les projets menés en autonomie.
Une offre simple mais efficace
L’unique formule peut sembler limitante pour les projets très spécifiques, mais ce choix assure une tarification transparente et évite la multiplication d’options coûteuses. En cette période, où la création de sites web s’accélère avant les fêtes, cette promotion représente une opportunité pertinente pour s’équiper d’un hébergement performant tout en maîtrisant son budget.
