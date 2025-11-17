Le Black Friday s’est imposé comme la période la plus avantageuse de l’année pour renouveler son équipement high-tech. Que vous souhaitiez acheter une nouvelle TV, un PC portable, une carte graphique ou un vidéoprojecteur, les promotions sont généralement plus importantes qu’à n’importe quel autre moment de l’année, y compris pendant les soldes ou le Prime Day. Les fabricants comme les revendeurs cherchent à vider leurs stocks avant les fêtes, ce qui entraîne des remises massives sur des centaines de références, notamment dans la catégorie tech et maison.

Autre avantage : le choix. Contrairement aux soldes d’hiver ou d’été où les produits bradés sont souvent des fins de série, le Black Friday affiche des promotions sur des modèles récents, parfois sortis quelques mois plus tôt. C’est donc le moment idéal pour s’équiper d’un écran gaming performant, d’un aspirateur robot haut de gamme ou d’une carte graphique de dernière génération.

Enfin, la concurrence entre Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger contribue à faire baisser les prix plus fortement et plus longtemps. Chaque enseigne s'efforce d’offrir les meilleures réductions pour attirer les acheteurs avant le Jour J. Résultat : les meilleures offres apparaissent souvent dès début novembre.

Pour toutes ces raisons, le Black Friday reste l’événement le plus stratégique pour changer ou améliorer son matériel tech au meilleur tarif.