Le Black Friday démarre en avance chez PC Componentes ! TV 4K géantes, cartes graphiques dernières génération, PC portables, écrans gaming… les offres tombent chaque jour, parfois avec des remises dignes du Jour J. Voici les meilleures promos tech à saisir avant qu’il ne soit trop tard.
Le Black Friday 2025 approche, mais les marchands n’attendent plus la date officielle pour lancer leurs premières grosses promotions, notamment sur l’univers tech. Face à Amazon et Cdiscount et bien d'autres, le site de vente en ligne PC Componentes a déjà dégainé des remises impressionnantes sur les écrans, PC portables, vidéoprojecteurs ou encore les cartes graphiques NVIDIA RTX Series 50. Afin de vous guider et d’éviter les fausses bonnes affaires, nous avons sélectionné les meilleures promos réellement pertinentes du moment, vérifiées et comparées. C’est le moment idéal pour s’équiper ou renouveler son matériel avant que les stocks s’envolent.
TOP 5 des offres Black Friday chez PC Componentes
- TV 4K Hisense 65 pouces (165 cm) à 379 € au lieu de 594,05 €
- Projecteur Wanbo Mozart 1 FullHD à 259,61 € au lieu de 296,53 €
- Carte graphique Asus GeForce RTX 5070 à 585,02 € au lieu de 842,96 €
- Écran PC gaming MSI MAG 27" QHD 180Hz à 147,77 € au lieu de 167,60 €
- PC portable HP 15.6 pouces avec AMD Ryzen 5 à 387 € au lieu de 469,99 €
Black Friday : le meilleur moment pour changer son matériel tech
Le Black Friday s’est imposé comme la période la plus avantageuse de l’année pour renouveler son équipement high-tech. Que vous souhaitiez acheter une nouvelle TV, un PC portable, une carte graphique ou un vidéoprojecteur, les promotions sont généralement plus importantes qu’à n’importe quel autre moment de l’année, y compris pendant les soldes ou le Prime Day. Les fabricants comme les revendeurs cherchent à vider leurs stocks avant les fêtes, ce qui entraîne des remises massives sur des centaines de références, notamment dans la catégorie tech et maison.
Autre avantage : le choix. Contrairement aux soldes d’hiver ou d’été où les produits bradés sont souvent des fins de série, le Black Friday affiche des promotions sur des modèles récents, parfois sortis quelques mois plus tôt. C’est donc le moment idéal pour s’équiper d’un écran gaming performant, d’un aspirateur robot haut de gamme ou d’une carte graphique de dernière génération.
Enfin, la concurrence entre Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger contribue à faire baisser les prix plus fortement et plus longtemps. Chaque enseigne s'efforce d’offrir les meilleures réductions pour attirer les acheteurs avant le Jour J. Résultat : les meilleures offres apparaissent souvent dès début novembre.
Pour toutes ces raisons, le Black Friday reste l’événement le plus stratégique pour changer ou améliorer son matériel tech au meilleur tarif.
Pourquoi il n’est pas nécessaire d’attendre le Jour J pour profiter du Black Friday ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est plus nécessaire d’attendre le dernier vendredi de novembre pour faire de bonnes affaires. Ces dernières années, les marchands ont allongé la période du Black Friday, avec des promotions qui commencent parfois trois semaines avant le Jour J. PC Componentes, Amazon, Cdiscount ou encore Boulanger déploient des ventes flash quotidiennes qui, pour certaines, offrent des remises aussi fortes — voire plus fortes, que celles du Black Friday officiel.
Autre raison : les stocks. De nombreux produits très demandés, notamment les TV 4K, les cartes graphiques RTX Série 50 ou les aspirateurs robots haut de gamme, peuvent être en rupture avant même le début du week-end Black Friday. Attendre le Jour J peut donc conduire à rater des offres particulièrement intéressantes.
Les pré-promotions permettent aussi de comparer plus facilement les prix entre les différentes enseignes, car tout le monde s’aligne progressivement. Certaines marques profitent de cette avance pour proposer des réductions exclusives avant le rush final, afin d’attirer les premiers acheteurs.
Enfin, acheter en amont permet de recevoir son produit avant les fêtes, à une période où les délais de livraison s’allongent. En résumé : si une promo est bonne, vérifiée et sur un produit que vous souhaitez réellement acheter… mieux vaut ne pas attendre.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
