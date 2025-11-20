Cette année, MOVA ne se contente pas d’aligner des réductions pour le Black Friday. La marque veut montrer qu’il est possible d’en finir avec les corvées domestiques, sans exploser son budget. Avec sa collection 2025, MOVA propose des appareils aux performances professionnelles, mais pensés pour un usage quotidien, fluide et sans effort, tous garantis trois ans avec un service après vente local.

Aspirateurs laveurs puissants, robots ultra-autonomes, systèmes de détection intelligente… Chaque produit cherche à vous faire gagner plus de confort et de temps libre, que vous viviez dans un studio ou une maison familiale. Quatre modèles phares sont concernés par des réductions allant jusqu’à 45 %, l’occasion de passer à une nouvelle génération de nettoyage intelligent. On vous présente ces différents modèles qui vont améliorer votre quotidien.