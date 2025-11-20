Jusqu’à 45 % de réduction sur les meilleurs produits de nettoyage MOVA : c’est bel et bien le moment d'apporter plus de confort à votre intérieur avec des aspirateurs robot et laveurs qui vous permettront d'aller débusquer la poussière dans chacune des pièces de la maison.
Cette année, MOVA ne se contente pas d’aligner des réductions pour le Black Friday. La marque veut montrer qu’il est possible d’en finir avec les corvées domestiques, sans exploser son budget. Avec sa collection 2025, MOVA propose des appareils aux performances professionnelles, mais pensés pour un usage quotidien, fluide et sans effort, tous garantis trois ans avec un service après vente local.
Aspirateurs laveurs puissants, robots ultra-autonomes, systèmes de détection intelligente… Chaque produit cherche à vous faire gagner plus de confort et de temps libre, que vous viviez dans un studio ou une maison familiale. Quatre modèles phares sont concernés par des réductions allant jusqu’à 45 %, l’occasion de passer à une nouvelle génération de nettoyage intelligent. On vous présente ces différents modèles qui vont améliorer votre quotidien.
- Mova M50 Ultra à 429€ au lieu de 599€
- Mova X4 Pro à 329€ au lieu de 599€
- Mova V50 Ultra Complete à 849€ au lieu de 1 199€
- Mova E40 Ultra à 399€ au lieu de 499€
Mova M50 Ultra : l'aspirateur laveur ultra-puissant confort d’utilisation maximal
Le MOVA M50 Ultra est un aspirateur laveur sans fil haut de gamme qui se distingue par sa conception ergonomique, ses fonctions avancées, et bien entendu sa puissance brute. Avec ses 22 000 Pa d’aspiration, il élimine la saleté en un seul passage, même sur les tapis épais ou les sols très sollicités comme une cuisine familiale.
Pour le Black Friday, le MOVA M50 Ultra tombe à 429€ au lieu de 599€.
Mais ce qui rend le M50 Ultra particulièrement agréable à utiliser, c’est la combinaison de sa poignée Flex-Master Pro et du système Smart Gliding Power Assist. Ce dernier assiste les mouvements avec 1 N vers l’avant et 3,3 N vers l’arrière, pour un maniement presque sans effort. Même après une grande session de nettoyage, vous n'êtes pas fatigués par le déplacement de l'appareil pour accomplir d'autres tâches dans la maison.
Son bras robotisé EdgeCoverage s’étend automatiquement pour atteindre les coins et les bords en 0,2 seconde, pour atteindre les zones généralement difficiles à traiter pour ce type d'appareil. Pour l’entretien, le rouleau se nettoie à 100 °C et sèche à 90 °C dans la station de charge, évitant les mauvaises odeurs et garantissant une hygiène constante. La distribution automatique de solution permet, en prime, jusqu’à 60 jours d’utilisation sans recharge. Tout est automatisé pour vous garantir une vraie tranquillité d'esprit.
Mova X4 Pro : l’eau chaude élimine les taches, même les plus tenaces
Pour les sols de cuisine, les taches de café séché ou les éclaboussures collantes, le MOVA X4 Pro joue dans une autre cour. C’est le premier aspirateur laveur à combiner lavage à l’eau chaude à 80 °C en continu et précision de pulvérisation. Résultat : les saletés fondent en un seul passage, sans frotter, même les taches de sauce qui font de la résistance sur votre carrelage.
Cet aspirateur laveur s'affiche à 329€ au lieu de 599€ pendant le Black Friday.
Cette température est contrôlée avec rigueur pour rester sécurisée pour les surfaces, avec un contact au sol à 45 °C, garantissant efficacité et préservation du revêtement. Pour l’entretien, la brosse Tangle-Free™ évite que les cheveux ne s’enroulent, tandis qu’un séchage à 90 °C garde les rouleaux propres et prêts à l’usage.
Certifié par TÜV SÜD et TÜV Rheinland, le X4 Pro assure à la fois performance et sécurité. C’est un appareil pensé pour ceux qui veulent des résultats professionnels, mais sans les contraintes des appareils industriels. Un bon choix pour un ménage soigné, sans compromis.
Mova V50 Ultra Complete : un aspirateur robot premium pour laver la maison dans les moindres recoins
Le V50 Ultra Complete est le fleuron de la gamme MOVA, un robot aspirateur et laveur hautement intelligent qui intègre tout ce que la marque sait faire de mieux. Sa puissance d’aspiration de 24 000 Pa, couplée à la technologie TurboForce7™, lui permet d’aspirer les saletés incrustées dans les fibres des tapis comme les miettes sous la table.
A l'occasion du Black Friday, le Mova V50 Ultra Complete profite d'une promo de 350€.
Ce robot intègre AI SmartSight™, un système de détection des obstacles capable de distinguer les objets, jouets, gamelles ou chaussures. Avec sa navigation pet-aware, il adapte ses trajectoires en fonction de la présence d’animaux domestiques. Sa forme plate (89 mm) et son LiDAR rétractable FlexScope™ lui permettent de se glisser sous les meubles bas, là où beaucoup d’aspirateurs échouent.
Côté lavage, le robot est équipé de la technologie DuoSolution™ pour un nettoyage sur mesure adapté aux animaux domestiques et dispose d’une station OmniDry™ qui lave et sèche les serpillères en une heure. Le tout sans manipulation. MOVA fournit en plus un kit d’accessoires d’une valeur de 199 €, suffisant pour tenir un an complet.
E40 Ultra : l’autonomie au quotidien
Plus compact et plus abordable, le MOVA E40 Ultra est pensé pour les utilisateurs qui veulent un robot performant sans y mettre le prix d’un produit phare. Il offre une aspiration de 19 000 Pa, idéale pour capter poils d’animaux, poussière fine ou miettes de pain au quotidien.
Il tombe sous la barre des 400€ pendant le Black Friday Amazon.
Sa station de charge tout-en-un gère l’essentiel : vidage automatique, lavage de serpillère, séchage à l’air chaud, pour une maintenance minimale. La technologie MaxiReach™ permet au robot de bien nettoyer les bords, tandis que le système RoboSwing™ améliore la couverture des surfaces, deux fonctions que l’on retrouve plutôt sur des robots à plus de 500 €.
La serpillière se rehausse automatiquement de 10,5 mm lorsqu’un tapis est détecté, évitant de le mouiller et augmentant l’aspiration à cet endroit. Un détail qui fait la différence, notamment dans les intérieurs mêlant carrelage et moquette.
Tous les produits MOVA sont couverts par une garantie de 3 ans, ce qui témoigne de l'engagement de la marque en faveur d'une qualité durable et de la confiance de ses clients.