Le Sennheiser Momentum 4 s'affiche à 196,62 € au lieu de 299,00 €, soit une baisse de 34 %. C'est le prix le plus bas jamais vu chez Amazon. Ce casque sans fil circum-aural se distingue par une autonomie de 60 heures et une réduction de bruit efficace.

Il s'adresse à tous ceux qui veulent écouter confortablement leur musique, regarder une série ou passer un appel sans bruit de fond. On remarque aussi son arceau souple, pratique pour les journées longues ou les usages partagés à la maison ou au bureau.