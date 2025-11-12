Les ventes flash du Black Friday s’enchaînent chez Amazon, et les aspirateurs sont à l’honneur cette semaine. Balais ou robots, les modèles les plus performants du moment voient leurs prix chuter brutalement.
Le Black Friday 2025 n’a même pas officiellement commencé que les meilleures affaires se multiplient déjà. Amazon frappe fort avec une sélection d’aspirateurs Dyson, Roborock, Rowenta, Lefant, ECOVACS et iRobot à prix sacrifiés. Des produits réputés pour leur puissance et leur autonomie, proposés bien en dessous de leur tarif habituel. Que vous cherchiez un balai sans fil léger ou un robot nettoyeur intelligent, c’est le moment idéal pour moderniser votre équipement ménager avant les ruptures de stock.
7 offre Black Friday aspirateurs à saisir aujourd'hui
- Lefant M210 Pro+ à 99,99 € au lieu de 339,99 €
- Rowenta X-Force Flex 9.60 à 171,15 € au lieu de 249,99 €
- Dyson V8 Advanced™ à 238 € au lieu de 399 €
- Roborock QV 35A à 379,99 € au lieu de 589,99 €
- Lefant M3 à 399,99 € au lieu de 999,99 €
- ECOVACS DEEBOT T50 Max Pro Omni à 549 € au lieu de 999 €
- iRobot Roomba Max 705 Combo + à 599 € au lieu de 1 099 €
Les aspirateurs, une technologie en évolution constante
Les aspirateurs modernes repoussent sans cesse les limites du confort domestique. Les modèles récents comme le Roborock QV 35A ou le DEEBOT T50 Max Pro Omni intègrent désormais des systèmes de cartographie laser ultra-précis et des stations de vidage automatiques. Du côté des balais, le Dyson V8 Advanced™ ou le Rowenta X-Force Flex 9.60 se distinguent par leur puissance d’aspiration et leur maniabilité, capables d’atteindre les recoins les plus inaccessibles. Ces innovations simplifient le ménage au quotidien et réduisent considérablement le temps d’entretien, tout en offrant un nettoyage plus complet et silencieux.
Le Black Friday, l’événement clé pour moderniser votre matériel d’entretien
Chaque année, le Black Friday transforme le mois de novembre en terrain de jeu pour les amateurs de bonnes affaires. Les promotions spectaculaires ne se limitent pas aux aspirateurs : elles s’étendent aussi aux robots tondeuses, nettoyeurs vapeur ou encore shampouineuses. C’est l’occasion rêvée pour s’équiper ou renouveler un appareil vieillissant, tout en profitant de remises rarement aussi fortes. Ces ventes flash étant limitées dans le temps, mieux vaut ne pas attendre le jour J : les meilleures références disparaissent souvent en quelques heures.