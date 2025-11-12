Les aspirateurs, une technologie en évolution constante

Les aspirateurs modernes repoussent sans cesse les limites du confort domestique. Les modèles récents comme le Roborock QV 35A ou le DEEBOT T50 Max Pro Omni intègrent désormais des systèmes de cartographie laser ultra-précis et des stations de vidage automatiques. Du côté des balais, le Dyson V8 Advanced™ ou le Rowenta X-Force Flex 9.60 se distinguent par leur puissance d’aspiration et leur maniabilité, capables d’atteindre les recoins les plus inaccessibles. Ces innovations simplifient le ménage au quotidien et réduisent considérablement le temps d’entretien, tout en offrant un nettoyage plus complet et silencieux.