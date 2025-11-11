Le Black Friday 2025 n’a pas encore officiellement débuté, mais Cdiscount ne compte pas attendre la fin du mois de novembre pour faire plaisir aux chasseurs de bonnes affaires. L’enseigne française a lancé une série de ventes flash anticipées qui rivalisent déjà avec les réductions attendues pour le Jour J. Au programme : des baisses de prix spectaculaires sur des produits très convoités, allant de l’univers high-tech à l’électroménager, en passant par les objets connectés et les appareils Apple.

Le ton est donné : jusqu’à -50 % sur des références récentes, et parfois même sur des best-sellers qui, habituellement, ne bougent pas d’un centime. Parmi les offres phares, on retrouve le MacBook Air M2 à seulement 798 €, les AirPods 4 à 119 €, ou encore le Lenovo Legion 5 équipé d’une carte RTX 5070 pour moins de 1 200 €. Ces promotions confirment la volonté de Cdiscount de devancer ses concurrents comme Amazon, Darty ou Boulanger, en s’imposant comme le site français incontournable pour les bons plans de fin d’année.

L’intérêt pour les consommateurs est double : profiter de prix déjà au niveau du Black Friday tout en évitant la cohue du Jour J et les ruptures de stock qui s’enchaînent chaque année. Ces offres en avant-première permettent également d’anticiper ses achats de Noël sans subir la pression des dernières semaines de novembre. Bref, si vous comptiez patienter pour faire vos emplettes, Cdiscount prouve une fois de plus qu’il peut être plus rapide, et tout aussi agressif, que le Black Friday lui-même.