L'aspirateur robot gère le ménage même lorsque vous n'êtes pas là. Son autonomie de près de 220 minutes suffit pour nettoyer de grands espaces sans interruption. Il aspire poils, miettes ou poussière, ce qui convient bien à un intérieur familial ou à un appartement partagé avec des animaux. La navigation intelligente évite chaises, jouets ou pieds de table, sans repasser deux fois au même endroit. Certains diront qu'il fait presque oublier la corvée du balai.

La grande capacité du bac limite les manipulations, ce qui laisse plus de temps pour d'autres tâches. Ce modèle fonctionne aussi via une application, pour lancer un cycle de nettoyage même en déplacement, ou choisir les pièces à traiter. On peut trouver que ce côté pratique fait une vraie différence au quotidien, surtout quand on manque de temps.