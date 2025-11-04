Le Black Friday approche à grands pas, et les grandes marques commencent à dégainer leurs premières offres. Apple, souvent épargné par les grosses réductions, surprend cette année avec des baisses de prix notables sur plusieurs produits récents.

Que vous soyez à la recherche d’un nouvel iPhone, d’un MacBook surpuissant ou d’accessoires élégants comme la Magic Mouse, les promotions déjà en ligne permettent de faire de belles économies. Découvrez sans attendre les 6 meilleurs deals Apple du moment, avant la grande ruée du Black Friday.