Les promos s’enchaînent déjà avant le Black Friday, et Apple n’y échappe pas ! iPhone, MacBook, AirPods et accessoires : plusieurs produits phares affichent des réductions inédites sur Amazon et Rakuten. Voici les 6 offres à ne surtout pas rater cette semaine.
Le Black Friday approche à grands pas, et les grandes marques commencent à dégainer leurs premières offres. Apple, souvent épargné par les grosses réductions, surprend cette année avec des baisses de prix notables sur plusieurs produits récents.
Que vous soyez à la recherche d’un nouvel iPhone, d’un MacBook surpuissant ou d’accessoires élégants comme la Magic Mouse, les promotions déjà en ligne permettent de faire de belles économies. Découvrez sans attendre les 6 meilleurs deals Apple du moment, avant la grande ruée du Black Friday.
Les 6 promos Apple à saisir dès maintenant
- Apple iPhone Air 256 Go Blanc nuage à 809,99 € au lieu de 1 229,00 €
- Apple AirPods 4 à 119,00 € au lieu de 149,00 €
- Apple iPhone 16e 128 Go Noir à 499 € au lieu de 669,00 € code BLACK20
- Apple MacBook Pro M4 Max (16,2″) à 2 494,00 € au lieu de 2 799,00 €
- Apple Magic Mouse à 65,00 € au lieu de 85,00 €
- Apple MacBook Air M2 (13,6″) à 798,00 € au lieu de 1 199,00 €
Pourquoi craquer pour ces offres Apple ?
Même si Apple se montre habituellement discret pendant le Black Friday, ces remises changent la donne. Les nouveaux MacBook à puce M2 et M4 Max affichent des performances redoutables, aussi bien pour les créatifs que pour les professionnels en déplacement.
L’iPhone 16e, plus abordable que jamais, reprend les codes du haut de gamme avec une fluidité et un appareil photo à la hauteur des attentes du quotidien. Quant aux AirPods 4, ils s’imposent comme les écouteurs les plus équilibrés de la gamme, parfaits pour la musique comme pour les appels.
Nos conseils pour bien acheter Apple pendant le Black Friday
Les produits Apple voient rarement leur prix chuter autant qu’en ce début de mois. Pour maximiser vos économies, mieux vaut comparer les marketplaces : Amazon, Rakuten et parfois même la Fnac rivalisent d’offres temporaires.
Sur Amazon, les ventes flash changent plusieurs fois par jour ; sur Rakuten, les codes promos (comme BLACK20) peuvent faire la différence. Enfin, pensez à vérifier les versions reconditionnées ou les modèles de l’année précédente : ils offrent souvent le meilleur rapport qualité-prix tout en restant garantis par le vendeur.