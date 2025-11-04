Canal+ relance RAT+, son offre destinée aux moins de 26 ans, disponible jusqu’au 19 novembre 2025. Pour 19,99 €/mois sans engagement, cette formule donne accès à un ensemble rare de services : Canal+, Netflix, TV+, HBO Max, Paramount+ et Ciné+. Mais au-delà du tarif attractif, que vaut réellement RAT+ face aux autres abonnements de streaming ?
Une offre groupée qui simplifie la vie
Le retour de l'offre RAT+ à moins de 20 €/mois intervient alors que le marché du streaming se fragmente. Les jeunes spectateurs — souvent les plus volatils — jonglent entre services selon les sorties et les promotions. Canal+ cherche ici à proposer une alternative lisible et économique.D’un point de vue économique, 19,99 €/mois reste une somme, mais l’offre devient réellement avantageuse si vous utilisez au moins deux plateformes incluses.
Selon nos calculs : cumuler Netflix (13,49 €), Apple TV+ (9,99 €) et HBO Max (5,99 €) revient à plus de 29 €/mois — soit 50 % de plus que RAT+.
RAT+ regroupe plusieurs plateformes majeures dans un seul abonnement, via l’application myCanal que nous avions récompensé d'un excellent 8,8/10 lors de son test sur Clubic.
Cela signifie pour les abonnés à RAT+ :
- Un seul espace de visionnage pour des contenus habituellement dispersés.
- Une seule facture mensuelle, sans engagement ni multiplication des comptes.
- Un accès multi-appareils (TV, smartphone, tablette, PC).
Ce côté « tout-en-un » séduit surtout les jeunes adultes, souvent réticents à accumuler les abonnements.
J’avais Netflix, puis Apple TV+ pour Silo, et HBO Max pour House of the Dragon. RAT+ m’a permis de tout rassembler et de réduire mes dépenses.
Points forts et limites de l'offre RAT+
Notre analyse comparative de l'offre RAT+ est la suivante :
Les atouts
- Regroupement inédit de plateformes majeures.
- Tarif compétitif pour les moins de 26 ans.
- Accès sur tous les écrans via myCanal.
Les limites
- Offre réservée à une tranche d’âge restreinte.
- Le catalogue complet n’est pas toujours disponible hors de France (licences).
- Certains contenus Netflix nécessitent la version sans publicité.
RAT+ se distingue comme une offre de convergence, dans un écosystème saturé d’abonnements individuels. Ce n’est pas une révolution, mais un compromis intelligent : payer moins pour accéder à plusieurs univers sans effort.
Pour les moins de 26 ans, l’offre coche presque toutes les cases — surtout pour celles et ceux qui jonglent entre études, budget limité et envie de qualité. Mais faites vite, l'offre RAT+ est valable jusqu'au 19 novembre prochain.