Le retour de l'offre RAT+ à moins de 20 €/mois intervient alors que le marché du streaming se fragmente. Les jeunes spectateurs — souvent les plus volatils — jonglent entre services selon les sorties et les promotions. Canal+ cherche ici à proposer une alternative lisible et économique.D’un point de vue économique, 19,99 €/mois reste une somme, mais l’offre devient réellement avantageuse si vous utilisez au moins deux plateformes incluses.

Selon nos calculs : cumuler Netflix (13,49 €), Apple TV+ (9,99 €) et HBO Max (5,99 €) revient à plus de 29 €/mois — soit 50 % de plus que RAT+.

RAT+ regroupe plusieurs plateformes majeures dans un seul abonnement, via l’application myCanal que nous avions récompensé d'un excellent 8,8/10 lors de son test sur Clubic.

Cela signifie pour les abonnés à RAT+ :

Un seul espace de visionnage pour des contenus habituellement dispersés.

pour des contenus habituellement dispersés. Une seule facture mensuelle , sans engagement ni multiplication des comptes.

, sans engagement ni multiplication des comptes. Un accès multi-appareils (TV, smartphone, tablette, PC).

Ce côté « tout-en-un » séduit surtout les jeunes adultes, souvent réticents à accumuler les abonnements.