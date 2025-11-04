Pour le Black Friday, Proton Mail frappe fort avec une réduction exceptionnelle de 60 % sur son offre Premium. La célèbre messagerie suisse 100 % privée revient sur le devant de la scène : aucune publicité, aucun traqueur et un chiffrement total de vos e-mails.
Pourquoi tout le monde parle de Proton Mail en 2025
Face à la montée des menaces numériques et des collectes de données massives, protéger sa vie privée en ligne est devenu essentiel. Là où Gmail ou Outlook exploitent vos données à des fins publicitaires, Proton Mail mise sur la confidentialité absolue.
Créée par des scientifiques du CERN, la messagerie suisse propose une expérience simple, moderne et surtout totalement chiffrée de bout en bout.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Mail
- Une sécurité inégalée : chiffrement de bout en bout, aucune collecte de données et serveurs basés en Suisse, à l’abri des lois intrusives.
- Une messagerie sans pub ni traqueur : vos e-mails ne sont jamais analysés pour de la publicité ciblée.
- Un écosystème complet : VPN, calendrier, gestionnaire de mots de passe et stockage sécurisé inclus.
Proton Mail, la messagerie pensée pour votre tranquillité numérique
Proton Mail se distingue des géants américains par sa philosophie “privacy-first”. Contrairement à Gmail ou Outlook, la plateforme ne lit pas vos e-mails, ne place pas de cookies publicitaires et ne revend aucune donnée à des tiers.
Avec cette offre Black Friday, vous accédez à 15 Go de stockage, 10 adresses e-mail personnalisées et une application de bureau disponible sur Windows, macOS et Linux, sans oublier les applis mobiles Android et iOS.
Le service intègre aussi des outils puissants :
- Chiffrement automatique des messages même vers des destinataires externes,
- Alias “hide-my-email” pour masquer votre vraie adresse,
- Filtrage intelligent contre le spam et le phishing,
- Surveillance du Dark Web pour détecter les fuites de données,
- Planification d’envois et mise en attente des e-mails pour une gestion optimale du temps.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail vs Gmail/Outlook : le match de la confidentialité
|Fonctionnalité
|Proton Mail
|Gmail
|Outlook
|Chiffrement de bout en bout
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|Aucune collecte de données
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|Sans publicité
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|Applications sur tous les appareils
|✅ Oui
|✅ Oui
|✅ Oui
|VPN intégré
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|Lois suisses sur la confidentialité
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
Proton Mail est aujourd’hui la seule messagerie vraiment privée. Là où ses concurrents vivent de la publicité, Proton Mail vit de la confiance de ses utilisateurs.
Prix et opportunité : -60 % pour un an de sérénité numérique
L’abonnement Proton Mail Plus passe exceptionnellement à 1,99 €/mois (soit 23,88 € l’année), contre 4,99 €/mois habituellement.
Vous économisez 36 €, tout en accédant à des outils Premium :
- 15 Go de stockage sécurisé,
- Alias et domaines personnalisés,
- Dark Web Monitoring,
- Application de bureau et mobile,
- Aucune publicité, jamais.
✅ Notre avis sur Proton Mail
Avec son chiffrement de bout en bout, son absence totale de pistage et ses outils intégrés (VPN, calendrier, stockage), Proton Mail s’impose comme la meilleure alternative privée à Gmail et Outlook.
Son interface fluide et sa transparence en font un choix évident pour ceux qui veulent protéger leurs données sans sacrifier le confort d’usage. À -60 %, c’est une offre exceptionnelle à ne pas manquer.