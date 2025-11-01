Une protection complète pour un prix mini

La cybersécurité n’est plus un luxe. Escroqueries en ligne, ransomwares, publicités intrusives : les menaces se multiplient à mesure que nos vies deviennent plus connectées.

Face à ce constat, Avast Ultimate se distingue avec une formule claire : regrouper toutes les protections essentielles dans un seul abonnement.

Proposée à 4,33 €/mois pendant un an (soit 51,99 € au lieu de 129,99 €), cette suite premium protège jusqu’à 10 appareils : ordinateurs, smartphones ou tablettes, sous Windows, macOS, Android ou iOS.