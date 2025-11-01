Cybermenaces, escroqueries, ralentissements… En 2025, la sécurité numérique est devenue un besoin vital. Avast Ultimate la rend enfin accessible avec une offre complète à seulement 4,33 €/mois, au lieu de 10,83 €.
Une protection complète pour un prix mini
La cybersécurité n’est plus un luxe. Escroqueries en ligne, ransomwares, publicités intrusives : les menaces se multiplient à mesure que nos vies deviennent plus connectées.
Face à ce constat, Avast Ultimate se distingue avec une formule claire : regrouper toutes les protections essentielles dans un seul abonnement.
Proposée à 4,33 €/mois pendant un an (soit 51,99 € au lieu de 129,99 €), cette suite premium protège jusqu’à 10 appareils : ordinateurs, smartphones ou tablettes, sous Windows, macOS, Android ou iOS.
Pourquoi Avast Ultimate sort du lot en 2025 ?
La cybersécurité a profondément changé : elle ne se résume plus à bloquer des virus. Les menaces actuelles touchent aussi la vie privée, les paiements en ligne, et la performance même des appareils.
Avec Avast Ultimate, l’utilisateur profite d’une suite tout-en-un regroupant antivirus, VPN, outil de nettoyage et protection contre le pistage.
Là où d’autres acteurs vendent ces fonctions séparément, Avast les unifie sous une interface claire, accessible et compatible avec tous les systèmes.
Autre atout majeur : la licence couvre jusqu’à dix appareils, ce qui en fait une solution idéale pour les familles ou les professionnels disposant de plusieurs équipements. Ce n’est plus seulement un antivirus : c’est une solution globale pour sécuriser et fluidifier votre quotidien numérique.
Trois raisons de choisir Avast Ultimate pour une
vie numérique sereine
- Sécurité totale : Avast bloque les virus, ransomwares et sites frauduleux avant qu’ils n’endommagent vos appareils ou vos données. Vous pouvez naviguer et effectuer vos achats en ligne sans crainte.
- Confidentialité renforcée : Le VPN SecureLine masque votre adresse IP et chiffre vos connexions, tandis qu’AntiTrack empêche le suivi publicitaire. Vos activités en ligne restent privées, même sur les réseaux Wi-Fi publics.
- Performances optimisées : Grâce à Cleanup Premium, votre ordinateur retrouve de la fluidité en supprimant les fichiers inutiles et les applications gourmandes. Un gain de vitesse appréciable, surtout sur les PC plus anciens.
Avast Ultimate : la cyberprotection niveau maximal
L’abonnement Avast Ultimate regroupe l’ensemble des outils de sécurité et d’optimisation les plus avancés de la marque, pour une protection complète sur tous vos appareils.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Voici le détail des fonctionnalités incluses :
- Assistant Avast : détecte et signale en temps réel les escroqueries en ligne, qu’il s’agisse de faux sites de paiement, de mails suspects ou d’arnaques par SMS.
- Blocage des virus et malwares : protège vos fichiers et applications contre toutes les menaces connues, avec une analyse automatique en continu.
- Protection contre les ransomwares : empêche toute tentative de cryptage ou de blocage de vos données personnelles par un logiciel malveillant.
- Test de sécurité Wi-Fi : analyse vos réseaux sans fil domestiques ou publics et vous alerte en cas de vulnérabilité ou d’accès non autorisé.
- Protection contre les sites frauduleux ou non sécurisés : bloque les pages susceptibles de voler vos données bancaires ou de télécharger des programmes dangereux.
- Protection contre le phishing : identifie les tentatives d’usurpation d’identité et empêche la saisie de vos informations sur de fausses interfaces de connexion.
- Blocage des attaques à distance : stoppe les tentatives d’accès non autorisé à votre ordinateur ou à vos fichiers personnels.
- VPN SecureLine : chiffre vos connexions, masque votre adresse IP et garantit une navigation confidentielle, même sur les réseaux publics.
- Cleanup Premium : nettoie votre système, désinstalle les programmes inutiles, libère de l’espace disque et améliore la vitesse globale de votre PC.
- AntiTrack : protège votre vie privée en masquant votre identité en ligne et en bloquant le suivi publicitaire.
✅Notre avis sur Avast Ultimate
Avast Ultimate coche toutes les cases d’une suite de sécurité moderne : simple à utiliser, complète et pensée pour un usage quotidien. En réunissant antivirus, VPN, outils d’optimisation et protection de la vie privée dans un seul abonnement, elle offre une tranquillité d’esprit rare à ce niveau de prix.
À 4,33 €/mois, c’est une occasion de s’équiper d’une solution premium sans se ruiner, idéale pour ceux qui veulent protéger efficacement leurs appareils et leurs données sur le long terme.