Hostinger et son Créateur de sites Web ont le grand avantage de s'adresser aussi bien aux débutants, qu'aux utilisateurs chevronnés. Nous vous parlions des articles de blog gratuitement mis à votre disposition, mais les fonctionnalités du Créateur de sites Web ne sont pas en reste.

Pour concrétiser votre prochain site Web, vous avez le choix. Amateur de codage, prenez bien évidemment en main chaque point selon votre souhait. Débutant, profitez de l'aide de l'IA à toutes les étapes du processus. Et bien sûr, un équilibre reste possible, pour aussi bien obtenir du contenu généré que laisser votre pâte visible sur votre projet.

La création de votre nouveau site Web se déroule ainsi en 3 étapes, et avec la suite Hostinger Business, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités orientées e-commerce.

Tout d'abord, choisissez l'un des quelques 150 templates créés par les designers d'Hostinger, aux thèmes les plus variés, ou construisez le votre. Blog, Boutique en ligne, Portfolio… les templates sont rangés par catégorie afin de vous faire gagner du temps.

Ensuite, personnalisez votre site Web. Et cela, toujours avec une facilité déconcertante grâce au mode glisser déposer. Par exemple, agencez ainsi votre site à votre guise, en alternant entre les images et les zones de texte.

Ce qui vraiment accompagnant, c'est aussi de pouvoir solliciter l'IA quand bon vous semble. Demandez à l'intelligence artificielle d'Hostinger, concrètement, de vous aider à générer un texte présentant votre activité, optimiser le SEO pour rendre votre site visible, ou encore, de générer une image synthétisant votre approche du métier, avec plus de 50 iconographies gratuites incluses dans Hostinger Business.

Enfin, lorsque tout est prêt, publiez votre site Web, et gérez-le directement avec Hostinger. Sachez que l'intégration WordPress est incluse, avec de nombreuses fonctionnalités de gestion, comme d'optimisation, dédiées.