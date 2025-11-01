Il y a plusieurs bonnes nouvelles pour celles et ceux qui souhaiteraient créer un site Web orienté e-commerce ! En effet, le Créateur de sites Web d'Hostinger s'enrichit de nouvelles fonctionnalités autour de l'impression à la demande, mais aussi du marketing.
Plus encore, profitez dès à présent des offres de Black Friday, dont la suite Hostinger Business. Bien pratique pour lancer votre site Web dédié à votre activité, vous pouvez obtenir un abonnement de longue durée à prix cassé, accompagné d'un code promo exclusif chez Clubic.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur Hostinger Reach et l'intégration du Printful concernant l'impression à la demande pour votre site Internet, la naissance d'un nouveau projet avec le Créateur de sites Web d'Hostinger, de même que les offres d'abonnement disponibles pour le Black Friday 2025.
Le créateur de sites Web d'Hostinger s'enrichit de nouvelles fonctionnalités
Votre « Business » se porte très bien avec la suite éponyme chez Hostinger
Vous le lisez depuis de nombreuses années sur Clubic à présent, Hostinger est bien plus que l'un des meilleurs hébergeurs Web du marché en 2025. En effet, avec votre souscription, vous pouvez aussi avoir accès au Créateur de sites Web. Ainsi, vous pouvez non seulement donner vie à votre nouveau projet, mais aussi en profiter pour l'héberger directement chez Hostinger.
La suite 2-en-1 Hostinger Business, disponible à prix réduit pour le Black Friday 2025, vous permet, en plus, de profiter des nouvelles fonctionnalités proposées par Hostinger pour son Créateur de sites Web.
Le marketing est, tout d'abord, au rendez-vous avec Hostinger Reach. Cette fonctionnalité s'inscrit parfaitement dans la continuité du Créateur de sites Web d'Hostinger, avec, d'une part, une facilité de prise en main certaine, même pour les débutants en informatique.
D'autre part, vous pouvez compter sur l'aide de l'intelligence artificielle d'Hostinger tout au long du processus de création, mais aussi de gestion.
Ainsi, avec Hostinger Reach, vous pouvez envisager votre prochain campagne marketing par le biais d'emails dédiés. Et, bonne nouvelle, il est possible de partager vos idées avec l'IA d'Hostinger, qui se charge de les rassembler, puis de les concrétiser. Le tout, avec des emails ciblés prêts à l'envoi.
Vous conservez donc la main sur l'ensemble du processus, mais il est toujours utile de pouvoir compter sur la pertinence, comme la rapidité, de l'IA. Votre business ne pourra que mieux s'en porter.
Hostinger Reach est accompagné par l'impression à la demande désormais !
Si vous avez toujours rêver de lancer votre entreprise d'impression à la demande, ou « print on demand » (PoD) dans la langue de Shakespeare, c'est désormais bien plus facile avec Hostinger.
En effet, vous pouvez directement profiter d'une intégration de Printful sans intermédiaire tiers, dans votre site Web hébergé par Hostinger. Cela représente plusieurs avantages certains.
Vous évitez ainsi d'avoir un stock à gérer, par exemple directement depuis chez vous, ou un entrepôt dédié. De fait, stocker vous coûterait de l'argent, ou un espace plus ou moins certain.
Avec cette nouvelle fonctionnalité d'impression à la demande, la fabrication et/ou la modification du produit que vous vendez ne commence qu'à la commande d'un client. Vous n'avez donc ni la l'impression, ni l'expédition à gérer : tout est automatisé
Cela est vraiment pratique pour vous concentrer sur l'essentiel, à savoir la création de nouveaux designs par exemple. Définissez également vos prix, et, en conséquence, les marges désirées.
Et, comme toujours chez Hostinger, l'accompagnement se matérialise aussi par la rédaction de nombreux tutoriels à votre main, dont un, très complet, sur la création et la gestion d'un site Web orienté vers l'impression à la demande. N'hésitez donc pas à passer du temps sur le blog d'Hostinger, sachant que bon nombre de leurs contenus sont, en prime, disponibles en français.
Créer votre site Web orienté business n'a jamais été aussi simple (ou presque)
Donnez vie à votre projet facilement avec l'aide de l'IA
Hostinger et son Créateur de sites Web ont le grand avantage de s'adresser aussi bien aux débutants, qu'aux utilisateurs chevronnés. Nous vous parlions des articles de blog gratuitement mis à votre disposition, mais les fonctionnalités du Créateur de sites Web ne sont pas en reste.
Pour concrétiser votre prochain site Web, vous avez le choix. Amateur de codage, prenez bien évidemment en main chaque point selon votre souhait. Débutant, profitez de l'aide de l'IA à toutes les étapes du processus. Et bien sûr, un équilibre reste possible, pour aussi bien obtenir du contenu généré que laisser votre pâte visible sur votre projet.
La création de votre nouveau site Web se déroule ainsi en 3 étapes, et avec la suite Hostinger Business, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités orientées e-commerce.
Tout d'abord, choisissez l'un des quelques 150 templates créés par les designers d'Hostinger, aux thèmes les plus variés, ou construisez le votre. Blog, Boutique en ligne, Portfolio… les templates sont rangés par catégorie afin de vous faire gagner du temps.
Ensuite, personnalisez votre site Web. Et cela, toujours avec une facilité déconcertante grâce au mode glisser déposer. Par exemple, agencez ainsi votre site à votre guise, en alternant entre les images et les zones de texte.
Ce qui vraiment accompagnant, c'est aussi de pouvoir solliciter l'IA quand bon vous semble. Demandez à l'intelligence artificielle d'Hostinger, concrètement, de vous aider à générer un texte présentant votre activité, optimiser le SEO pour rendre votre site visible, ou encore, de générer une image synthétisant votre approche du métier, avec plus de 50 iconographies gratuites incluses dans Hostinger Business.
Enfin, lorsque tout est prêt, publiez votre site Web, et gérez-le directement avec Hostinger. Sachez que l'intégration WordPress est incluse, avec de nombreuses fonctionnalités de gestion, comme d'optimisation, dédiées.
Plus spécifiquement pour le e-commerce, vous avez donc fait connaissance avec les deux dernières fonctionnalités intégrées au Créateur de sites Web Hostinger. Vous pouvez, en bref, ajouter jusqu'à 600 produits sur votre boutique.
En plus d'en faire un espace à l'image de votre entreprise, vous pouvez compter sur un sécurité de haut-vol de la part d'Hostinger, avec un nombre de certificats SSL illimité.
Une idée ? Intégrez-là facilement grâce à l'outil d'édition, accessible aussi bien depuis votre ordinateur, que votre smartphone. Suivez les tendances, et, plus largement, les pratiques des internautes visitant votre site. Hostinger répertorie les statistiques pour vous grâce à l'intégration, notamment, de Google Analytics.
Restez en contact avec votre clientèle grâce aux tchats réseaux sociaux à intégrer, tels que Messenger et WhatsApp, et optimisez leur paiement, avec jusqu'à 100 services spécifiques pouvant être ajoutés par vos soins.
Profitez d'un code promo cumulable avec l'offre Black Friday pour Hostinger Business
En bref, Hostinger Business est une suite fonctionnelle et vraiment utile pour rapidement lancer votre nouvelle activité e-commerce, et bien plus encore.
Cerise sur le gâteau, Hostinger prend une légère avance sur le Black Friday en vous proposant, dès à présent, sa suite Hostinger Business à partir de 3,29€/mois pour un abonnement de long terme, incluant 4 ans de souscription + 2 mois offerts.
Ce prix, qui vous permet déjà d'économiser 561€ par rapport à l'abonnement au mois pour Hostinger Business, peut encore être allégé par l'ajout du code promo CLUBIC. Vous obtenez ainsi 10% de réduction supplémentaire sur l'offre Black Friday.
Notez que la TVA peut être intégrée à votre facture selon l'endroit où vous résidez, tandis qu'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est comprise avec votre achat.
- moodPas de version d'essai
- settingsHébergé / pré-installé
- storageStockage en fonction de l'hébergement
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
Hostinger propose un créateur de sites web simple à prendre en main et récemment enrichi de fonctionnalités IA. Conçu pour les débutants, il propose une grande variété de templates modernes et personnalisables. Bien qu'il n'existe pas de version gratuite, cet outil est proposé à un prix attractif. Pensé pour optimiser le référencement, il peut également être utilisé pour créer une boutique en ligne ou un site multilingue.
- Outil intuitif et ergonomique
- Tarif attractif
- Plus de 150 thèmes disponibles
- Outils IA ergonomiques
- Partie Blog sommaire
- Changement de thème impossible sans perte de contenu
- Pas de version gratuite