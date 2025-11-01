L’hébergement idéal pour tous vos projets web

Que vous lanciez un blog, une boutique en ligne ou un site vitrine pour votre activité, l’offre Cloud d’o2switch répond à tous les besoins. Avec ses ressources allouées puissantes et son espace disque illimité en NVMe, vous bénéficiez d’une vitesse de chargement optimale et d’une grande réactivité. Vous pouvez héberger un nombre illimité de sites et de comptes mails, le tout sans vous soucier des limites ou des surcoûts cachés. Idéal pour les freelances, les agences ou les passionnés exigeants.

Une réduction exceptionnelle pour un hébergement premium

Le tarif standard de cette offre est de 16€ HT/mois. Mais en souscrivant maintenant pour un an, vous ne payez que 3,89€ HT/mois, soit une facture annuelle de 46,68€ HT au lieu de 192€ HT. Une économie de 76% pour un service haut de gamme. L’offre est réservée aux nouvelles souscriptions annuelles, alors ne traînez pas !

À l’issue des 12 mois, le renouvellement passe à 9€ HT/mois, toujours avec domaine inclus. Une proposition honnête et sans frais cachés.